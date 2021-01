Joe Biden, 46e président des États-Unis, raconté par ses proches

Après presque 50 ans de vie politique, Joe Biden accède finalement à la présidence des Etats-Unis. Mais que sait-on vraiment du 46ème président des Etats-Unis ? Joe Biden se veut proche des gens, "normal". "Middle Class Joe" - le surnom qu'il aime se donner - est né à Scranton, en Pennsylvanie. Il déménage ensuite dans le Delaware, où son père était vendeur de voitures. Son éveil aux droits civiques a lieu alors qu'il est maître-nageur à la piscine d'un quartier noir. Le début d'une vie consacrée à la politique, que ceux qui le connaissent retracent au micro d'Europe 1.

Une vie jalonnée de tragédies

Ses proches le racontent avec affection, à l'instar de Richard Smith, l'un de ses plus anciens amis : "C'est quelqu'un qui aime les gens. Si vous lui dites votre nom une fois, il s'en souviendra dans un an, dans trois ans. Il ne donne pas l'impression d'être un grand homme politique : il est normal".

Des tragédies personnelles ont jalonné la vie de celui qui a placé l'empathie au cœur de sa campagne. En 1972 et alors qu'elle n'a que 30 ans, sa première femme Neilia meurt dans un accident de la route. Leur petite fille de treize mois décède également dans l'accident. Joe Biden est alors sénateur. Après avoir songé au suicide, il décide de s'accrocher à sa carrière politique et passera 36 ans en tant qu'élu du Congrès.

Défense des droits des femmes

En tant qu'élu, il gère principalement les dossiers de politique étrangère, mais consacre également son temps à des négociations avec les élus républicains pour faire adopter certaines lois, à l'instar d'un texte visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Antony Blinken, qui était alors son assistant, précise : "C'est lui qui a créé une hotline pour que les femmes en danger puissent appeler au secours".

"L'homme qu'il faut"

Vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017, Joe Biden s'appuie sur sa sœur, Valerie, et sur sa femme, Jill Biden, dans son travail. Son gouvernement s'annonce d'ores et déjà comme le plus féminin de l'histoire des Etats-Unis. Il est également celui qui inclut le plus de diversité.

Pour l'élu Jim Clyburn, qui fait partie du comité d'investiture de Joe Biden, il est fait pour la présidence : "C'est l'homme qu'il faut à ce moment de notre histoire". Joe Biden devra désormais jouer le rôle du rassembleur après le mandat de Donald Trump et une transition tumultueuse.