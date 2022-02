«Je ne peux pas observer ça de loin» : ces expatriés ukrainiens qui veulent aider leur pays

REPORTAGE

Deux jeans, quelques t-shirts dans une valise. De la concentration chez Artem. "Ce n'est pas ma place ici, je ne peux pas juste observer ça de loin", confie cet expatrié ukrainien en France au micro d'Europe 1, touché par l'invasion militaire russe dans son pays, l'Ukraine. "Je ne suis pas un soldat, je ne peux pas me battre", poursuit Artem, "ce que je peux faire, c'est aider les réfugiés. Pour eux, c’est très important d’être accueillis par quelqu’un qui parle ta langue, qui peut juste t’écouter."

Dernière conversation avec son fils

Cet expatrié part pour la Pologne en voiture. Sa compagne et son fils rejoignent une grand-mère en Suisse. Il y a un besoin d’être ensemble après une invasion encore surréaliste. Sur la table de la salle à manger, un dessin d’Arman, 5 ans, explicite. "D’abord il y avait le soleil mais tout d’un coup la Russie a commencé à attaquer", affirme le petit garçon. Artem de répondre : "Moi, ça me donne envie de pleurer. Ce n’est pas normal qu’un enfant de 5 ans fasse ce genre de dessin." Son fils explique : "Je voulais le mettre en souvenir pour que mon papa soit pas coincé avec les russes." Et le père de lâcher : "Je t’aime Arman."

"Je suis content que mes proches me comprennent"

La mère Nora assiste à cette conversation. Les deux parents ont les yeux cernés, mais le sourire doux. "Le départ semble un peu loin", s'interroge la mère de famille. "Je suis content que mes proches me comprennent, que personne n'essaye de me dire non", affirme Artem. Et Nora aussi comprend son départ : "Mais tu ne vas pas rentrer en Ukraine, tu restes à la frontière ! Je pense que tu n'es pas le seul, qu’il y a beaucoup de gens qui ont la même impulsion parce qu'il faut qu’ils soient là."

Vendredi, le père de famille devrait approcher la frontière ukrainienne. Artem voudrait faire sortir des proches du piège de la guerre, mais il n’a pas de date retour.