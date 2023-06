«Je ne m'y attendais pas» : opéré en urgence, l'état de santé du pape François inquiète les fidèles

Le pape François, 86 ans, a été opéré mercredi "sans complications" à Rome d'une hernie abdominale sous anesthésie générale, sur fond de préoccupations régulières autour de sa santé. Dans la capitale italienne, le pape est toujours un sujet de conversation, pour les fidèles comme pour les non-croyants. Anna et Maria, mère et fille, croyante et athée, étaient justement en train d’en parler lorsqu'Europe 1 a tendu son micro. "Ce pape est vraiment une personne splendide, je suis donc triste. On voyait qu'il ne se sentait pas très bien, j’espère qu’il guérira vite", témoigne Anna.

"Je pensais qu’il avait déjà été hospitalisé, je pensais que ses problèmes avaient été résolus. Je le voyais très actif, je ne m’y attendais pas", poursuit sa fille Maria.

"Je me suis dit 'mamma mia, encore une fois !'"

Sœur Albina, qui vient de rentrer à Rome, a appris la nouvelle de l’opération lorsqu’elle se trouvait dans le train, mercredi en fin d’après-midi, au moment où le pape sortait de la salle opératoire. "Je me suis sentie mal. Je me suis dit 'mamma mia, encore une fois !'. Il se prépare sans doute déjà à la suite, c’est ce que je pense, car il a déjà décidé qui le remplacerait en son absence. Mais il a une force dont peu de personnes disposent. Je suis vraiment attristée, car il semblait aller mieux", avance-t-elle.

Le pape François doit maintenant rester à l’hôpital sous observation pendant plusieurs jours. Toutes ses audiences ont été annulées jusqu’au 18 juin prochain.