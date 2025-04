Après les funérailles du pape François, le Vatican entre en période de transition

Maîtres des horloges vaticanes depuis la mort du pape François, les cardinaux pourraient décider lundi de la date de convocation du conclave qui élira le futur chef de l'Église catholique.

Les funérailles du pape François se sont tenues samedi, mais la période de deuil se poursuit au Vatican. Les cardinaux, quant à eux, disposent encore de plusieurs jours avant l'entrée en conclave pour élire un nouveau souverain pontife.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce lundi matin, dès 9 heures, les cardinaux se réunissent pour les "congrégations générales". Ces rencontres, qui vont durer toute la semaine, ont pour objectif de fixer la date d'ouverture du conclave. Elles servent également à dresser le portrait-robot du futur pape.

"Dans l'Église, on aime bien travailler plutôt au consensus qu'à l'affrontement"

Michel Kubler, prêtre assomptionniste à Rome, souligne l'importance de ce travail de réflexion collective. "Ce n'est pas une campagne électorale, il n'y a pas des programmes concurrents, il n'y a pas des adversaires, des candidats, que sais-je. On ne donne jamais de nom, on ne dit jamais voter pour un tel. C'est une espèce d'alchimie qui se fait dans ces réunions quotidiennes de cardinaux qui fait que successivement, les uns après les autres, tous les cardinaux disent 'voilà comment je vois le monde aujourd'hui et voilà, de mon point de vue, qu'est-ce qu'il en résulte comme profil de pape pour succéder à François'. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être d'accord, mais dans l'Église, on aime bien travailler plutôt au consensus qu'à l'affrontement", indique-t-il au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En parallèle de ces réunions, les cardinaux célèbrent chaque jour des messes en mémoire du pape François. La période de deuil, appelée "novemdiale", dure neuf jours au total. Aujourd'hui marque le troisième jour de cette phase de recueillement. La période de deuil prendra fin le lundi 5 mai.

Le conclave pourra alors débuter, à moins que les cardinaux ne décident de repousser son ouverture de quelques jours. Leur décision devrait être annoncée dans la journée.