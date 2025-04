Obsèques du pape François : des fidèles ont rendu un dernier hommage devant la basilique Sainte-Marie-Majeure

Émotion immense à Rome où près de 400.000 fidèles ont assisté ce samedi aux funérailles du pape François. Dans une grande simplicité, conformément à ses vœux, le souverain pontife a été salué par des croyants venus du monde entier, bouleversés par la perte d’un homme de foi et d’humanité.





Les catholiques du monde entier pleurent la perte du pape François. Près 400.000 fidèles ont fait le déplacement pour ses funérailles à Rome ce samedi. Son cercueil a été transporté à la basilique Sainte-Marie-Majeure, sa dernière destination.

Les personnes présentes ont été touchées par la simplicité de ses funérailles de la cérémonie. Sa foi et son désir d'améliorer le monde ont été soulignés.

"C'est un homme comme tout le monde"

Ben est originaire de Londres. Il a fait déplacement pour l'occasion et ne parvient pas à retenir ses larmes sur le parvis de la basilique Sainte-Marie-Majeure. "Quand il est passé, c'était très émouvant. J'ai eu beaucoup de souvenirs de lui qui me sont remontés. C'était un homme de foi qui essayait de rendre le monde meilleur et il nous manque beaucoup", livre-t-il.

Accoudé aux barrières de sécurité, Claire regarde, elle aussi, passer doucement le cortège funèbre, touchée par la simplicité des funérailles voulue par François. "C'est un homme comme tout le monde. Comme il l'avait voulu, le cercueil était extrêmement simple. Dans la petite papamobile. C'est toute la foi de Francesco, une foi simple", explique cette Française.

Quelques minutes plus tard, le rosaire est prononcé sur les marches de la basilique sous les yeux d'Alondra, drapeau de l'Argentine sur le dos, émue comme elle le dit elle-même par la mort de son pape François.

"C'est une fierté qu'il soit Argentin. Je suis triste bien sûr, mais aussi très fière de voir tous ces gens du monde entier qui viennent lui rendre hommage. Donc, je suis heureuse de voir l'impact que notre pape François a eu", se réjouit-elle. Un pape apprécié de tous qui, ce samedi, devant des milliers de fidèles, a terminé son dernier voyage.