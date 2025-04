«Ouvert à l'avenir», «à l'écoute» : qu'attendent les jeunes catholiques du prochain pape ?

Le conclave qui doit élire le successeur du pape François, décédé lundi 21 avril à l'âge de 88 ans, débutera le mercredi 7 mai. Les 135 cardinaux électeurs vont devoir trouver la perle rare, notamment sur la question de la jeunesse. Car François laisse l'image d'un pape très préoccupé par l'avenir des plus jeunes catholiques.

Maîtres des horloges vaticanes depuis la mort du pape François, les cardinaux réunis à Rome ont fixé au 7 mai la date du début du conclave, qui élira le successeur du pape François. La jeunesse était au cœur des préoccupations du pape François. Qu'en sera-t-il de cette relation avec son successeur ? Et qu’attendent les jeunes catholiques du prochain pape ? Europe 1 est allée à leur rencontre dans les rues de la ville éternelle.

"J'attends un pape qui mette la paix à la place de la guerre"

Ils étaient à Rome pour le jubilé des adolescents et ils ont plongé dans un moment historique. Ces jeunes Italiens, tout juste majeurs, ont une idée précise du profil que doit avoir le nouveau pape. "Nous espérons que le prochain pape pourra faire encore mieux", avance un habitant.

"J'attends un pape qui, comme le pape François, soit ouvert aux idées qui soutiennent la jeunesse, les nouvelles générations, et qui soit ouvert à l'avenir. J'attends un pape qui soit proche de nous et qui mette la paix à la place de la guerre, à la place de toutes ces guerres qu'il y a dans le monde", confie une Italienne.

"Un pape qui nous aidera à avancer vers la foi"

Âgées de 15 et 17 ans, les deux sœurs qui habitent Saint-Étienne sont en vacances à Rome avec leurs parents. "Un pape qui fait son boulot et qui le fera bien, sans profiter des privilèges, qui sera à l'écoute et qui nous aidera à avancer vers la foi", "diversifier un peu les représentants de l'Église, philippins ou noirs, ça pourrait montrer la diversité", témoignent-elles au micro d'Europe 1.

Cet été, à l'occasion du jubilé des jeunes, le nouveau pape s'adressera à la jeunesse du monde entier.