«Il est génial» : au Vatican, les fidèles heureux de voir le pape François à la messe de Pâques

Dix jours après l'hospitalisation du souverain pontife, de nombreux fidèles ont fait le déplacement jusqu'à la place Saint-Pierre au Vatican, pour pouvoir assister à la messe de Pâques du pape François, suivie de sa bénédiction urbi et orbi.

"Voir, entendre et écouter la messe du pape. C'est une grande émotion. Elle te serre le cœur et te prend complètement la main pour être tous ensemble dans ce jour qui rappelle l'importance d'être en paix, en sérénité et en communauté", explique Julia, venue assister à la messe avec son amie, Laura.

"Il a une grande force"

Le pape avait renoncé vendredi soir à assister au chemin de croix au Colisée à cause du froid, qui aujourd'hui ne l'a pas empêché de célébrer la messe. "Il est génial et il a vraiment une grande force", s'exclame Julia en écoutant les paroles du souverain pontife.

"C'est la foi qui le fait aller de l'avant, l'amour pour son peuple, pour l'Église. Même face aux difficultés, le pape est toujours présent" se félicite Gioachino. Le pape a en effet présidé toutes les célébrations de la Semaine sainte, après avoir passé quelques jours à l'hôpital pour une bronchite infectieuse.