Italie : un jeu vidéo surfe sur l'attente du conclave qui débutera le 7 mai

Ce mardi à l'AFP, Pietro Pace a assuré que plus de 60.000 personnes se sont inscrites à son jeu vidéo nommé "Fantapapa". Sa création mêlant football et Église a été lancée en attente du conclave et de l'élection d'un prochain pape le 7 mai. Ce jeu permet aux joueurs de choisir leurs cardinaux préférés et de constituer avec eux une équipe de football virtuelle.

Surfant sur la vague de l'attente du conclave et de l'élection d'un nouveau pape, un jeu vidéo permettant aux utilisateurs de choisir leurs cardinaux préférés a créé le buzz en Italie.

Près de 60.000 personnes se sont inscrites à Fantapapa, un jeu en ligne qui joue sur la passion des Italiens pour le football et l'Église, depuis son lancement après la mort du pape François la semaine dernière, a déclaré mardi à l'AFP Pietro Pace, 42 ans, l'un des deux créateurs du site, estimant que "les gens sont intrigués par la dynamique du pouvoir au Vatican".

Constituer une équipe de foot de cardinaux

"Le jeu leur permet d'essayer d'entrer dans ces dynamiques et de lever une partie du mystère qui les entoure", ajoute-t-il. Le jeu imite Fantacalcio, "calcio" signifiant football en italien, un passe-temps de nombreux fans de foot où les utilisateurs se prennent pour des managers d'équipes professionnelles.

Fantapapa - papa est le mot italien pour pape - demande aux joueurs de choisir une équipe de 11 cardinaux, y compris un capitaine (le cardinal ayant le plus de chance d'être élu pape) et un gardien de but (le gagnant le moins probable), ce qui donne un aperçu des favoris des joueurs.

Mardi, Matteo Zuppi était le cardinal choisi par le plus grand nombre de personnes, suivi de Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle et Pierbattista Pizzaballa, ce qui correspond plus ou moins aux attentes des bookmakers. Mais le top 10 comporte également quelques surprises.

Les gagnants obtiendront "la gloire éternelle"

Le cardinal Fabio Baggio est classé septième, peut-être parce qu'il partage son nom de famille avec la légende du football italien Roberto Baggio, selon Pietro Pace. Le cardinal philippin Jose Advincula occupe la sixième place. Il est le premier dans l'ordre alphabétique et constitue donc un choix facile pour les utilisateurs qui se dépêchent de compléter leur liste.

Mykola Bychok, l'archevêque ukrainien de Melbourne, en Australie, qui est actuellement le plus jeune cardinal du monde, a été le premier choix dans les buts, ce qui signifie que la plupart des joueurs ne croient pas qu'il deviendra pape. Des points sont également attribués à ceux qui devinent la tendance politique du nouveau pape, son ordre religieux, sa langue et le nom qu'il portera.

Les options les plus votées dans cette dernière catégorie sont François, Jean, Pie, Paul et Léon. Imaginé par Pietro Pace, un spécialiste de l'intelligence artificielle, et Mauro Vanetti, un développeur de jeux, Fantapapa n'est pas doté d'un prix en argent, car ses créateurs sont des militants anti-jeu.

Les gagnants obtiendront "la gloire éternelle", a déclaré Pietro Pace. Le pape François est décédé le 21 avril à l'âge de 88 ns et le conclave pour élire son successeur débutera le 7 mai.