Israël : dix morts après des tirs de roquettes du Liban sur le Golan annexé

Dix personnes ont été tuées par une frappe à Majdal Shams, a indiqué le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, dans un nouveau bilan, ajoutant que 19 personnes avaient été blessées dont six grièvement.

La police israélienne et l'armée ont confirmé que des roquettes avaient touché plusieurs sites sur le plateau syrien du Golan occupé par Israël, dont une a atteint Majdal Shams. Cette ville est située aux confins du nord d'Israël et du sud du Liban et est frontalière de la Syrie. L'armée a imputé le tir meurtrier au Hezbollah, qui a de son côté nié en être l'auteur.

De nombreux blessés

Des hélicoptères, ambulances et des unités de soins intensifs mobiles ont été déployés sur le site, a indiqué l'armée. "Nous sommes arrivés sur un terrain de football et avons vu des destructions et des objets en feu. Des blessés étaient allongés sur l'herbe", a déclaré le secouriste Idan Avshalom, dans un communiqué publié par le Magen David Adom.

Un correspondant de l'AFP a rapporté que des médecins transportaient des blessés sur des brancards depuis le site touché par la roquette à Majdal Shams, ajoutant que plusieurs membres des forces de sécurité israéliennes avaient été rapidement déployés dans la zone.

"Des officiers et des démineurs de la police du district nord sécurisent actuellement la zone"

"Des officiers et des démineurs de la police du district nord sécurisent actuellement la zone, afin d'écarter tout risque supplémentaire pour le public", a déclaré la police dans un communiqué distinct. Le tir de roquette est intervenu après l'annonce par une source de sécurité libanaise que quatre combattants du mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran, avaient été tués par une frappe israélienne dans le sud du Liban.

Le Hezbollah a confirmé la mort de quatre de ses combattants. Le mouvement échange presque quotidiennement des tirs transfrontaliers avec l'armée israélienne depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque lancée le 7 octobre par le Hamas en Israël. Le Hezbollah affirme que ses attaques contre Israël visent à soutenir son allié du Hamas et les Palestiniens de la bande de Gaza.