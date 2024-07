L'armée israélienne dit avoir retrouvé les corps de cinq otages retenus à Gaza

Les forces israéliennes ont récupéré les corps de cinq personnes prises en otage dans la bande de Gaza lors de l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre, a annoncé l'armée ce jeudi. L'armée a déclaré dans un communiqué que les corps de l'otage Maya Goren et des soldats Ravid Aryeh Katz, Oren Goldin, Tomer Ahimas et Kiril Brodski avaient été ramenés en Israël. Mercredi soir, deux kibboutz d'où étaient originaires Oren Goldin et Maya Goren avaient annoncé le retour de leurs dépouilles.

Des décès annoncés précédemment

Les cinq personnes, dont les décès avaient déjà été annoncés, avaient été tuées le 7 octobre lors de l'attaque sanglante du Hamas sur le territoire israélien, qui a entraîné la mort de 1.197 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Sur 251 personnes alors enlevées, 111 sont toujours retenues captives à Gaza, dont 39 sont mortes, selon l'armée. En riposte, Israël a lancé une offensive qui a fait plus de 39.000 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.