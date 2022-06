Invasion russe : la population ukrainienne a-t-elle perdu espoir ?

Les dirigeants de l’Union européenne viennent d’accorder le "statut de candidat" à l’Ukraine. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent dans le Donbass. La population ukrainienne, elle, espère échapper autant que possible, malgré la proximité géographique, au mode de fonctionnement russe. Ce que l'on entend là-bas, c'est : "Poutine, on ne veut pas de ta vie à la russe". Ce qui veut dire, par exemple, l'absence de vie privée et de liberté de penser. Le chef du Kremlin est là depuis 22 ans maintenant en tant qu'autocrate. Et, il y a une forme de fierté en Ukraine à avoir eu six présidents différents depuis l'indépendance en 1991. Et puis il y a un autre espoir : celui de vivre mieux.

"Je ne sais pas à quelle vitesse Scholz va prendre une décision"

Des millions d'Ukrainiens travaillent en Allemagne et en Pologne, et s'imprègnent ainsi du mode de fonctionnement européen. Ils aspirent aussi à avoir des salaires européens, deux, trois ou quatre fois supérieurs à ceux du pays. Et pour ceux qui vivent en Pologne, ils ont vu en quelques années l'amélioration radicale des infrastructures du pays avec l'arrivée des autoroutes et la possibilité pour les Polonais de se déplacer dans l'Union.

Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Donetsk. Les Ukrainiens attendent aussi une aide militaire. "Nous n'avons pas assez d'artillerie longue portée. Les Allemands racontent qu'ils vont aider, mais pour l'instant, ils ne font que parler. Ils cherchent toutes les raisons de ne pas livrer de matériel. Je ne sais pas à quelle vitesse Scholz va prendre une décision. Peut-être quand la Russie touchera le territoire allemand", a déclaré lundi le gouverneur de la région de Lougansk au micro d'Europe 1.

Des systèmes modernes récents venus de l'Ouest

Des livraisons d'armes et de véhicules venant d'Europe ont déjà été faites. La plus visible est celle de Londres avec des véhicules immatriculés en Grande-Bretagne et la conduite à droite. Quasiment tous les quatre utilisés dans le Donbass et dans le Sud le sont. On voit aussi de l'artillerie de fabrication britannique avec des canons tractés parfois sur les routes. Les autres armes lourdes d'autres pays ne sont pas encore visibles. Et puis on voit aussi venant de l'Ouest, et se dirigeant vers le Donbass, des camions militaires qui étaient encore immatriculés soit en Pologne, soit en Finlande, soit en Allemagne. Et puis il y a une aide visible, européenne ou d'ailleurs, en matériel de conduite d'opération.

Des officiers ukrainiens sont parfois en discussion sur des tablettes tactiles, ce qui ne correspond pas du tout à du matériel d'origine soviétique, mais plutôt à des systèmes modernes récents venus de l'Ouest.