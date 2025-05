Immigration : le Royaume-Uni divise les flux par deux en un an

Les autorités britanniques annoncent une division par deux de l'immigration en 2024, conséquence directe d'une politique migratoire durcie. Une victoire revendiquée par le gouvernement conservateur, qui s’inscrit dans le sillage du Brexit.

Le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 50% de ses flux migratoires en l’espace d’un an. D’après les chiffres officiels, le pays est passé de 860.000 à 431.000 entrées entre 2023 et 2024. Une chute vertigineuse que le gouvernement britannique attribue aux mesures de restriction adoptées ces derniers mois.

Travailleurs et étudiants en première ligne

Les flux liés au travail sont les plus touchés par cette baisse, avec une diminution de 49%. Du côté des étudiants internationaux, la baisse est de 17%. L’Office national des statistiques (ONS) note également une forte réduction des arrivées en provenance de pays hors Union européenne.

Cette évolution tombe à point nommé pour le Premier ministre Keir Starmer. Début mai, il avait publiquement promis de "restaurer le contrôle migratoire". Il récolte aujourd’hui les fruits des réformes initiées sous Rishi Sunak, comme le relèvement du seuil de salaire pour les travailleurs qualifiés ou le durcissement du regroupement familial.

Cette baisse marque un tournant durable dans la politique migratoire britannique. Depuis le Brexit, les gouvernements successifs ont adopté des mesures de plus en plus conservatrices et restrictives face à l'immigration.