Immigration illégale : le Royaume-Uni veut augmenter les expulsions et lutter contre les passeurs

Le nouveau gouvernement britannique a détaillé mercredi de nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration illégale, promettant notamment d'augmenter le nombre d'expulsions de migrants et de lutter contre les "gangs de passeurs". Avec les beaux jours, des migrants arrivent quasiment quotidiennement sur les côtes anglaises après avoir traversé la Manche à bord de canots pneumatiques. Ils étaient plus de 200 lundi, près de 500 samedi. Le 11 août, ils étaient plus de 700, un record depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes début juillet.

"Nous prenons des mesures fortes et claires pour renforcer la sécurité à nos frontières et veiller à ce que les règles soient respectées et appliquées", déclare la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper dans un communiqué.

La lutte contre l'immigration illégale a été un des sujets importants de la campagne électorale, après 14 ans de gouvernement conservateur. Dès son arrivée au pouvoir, le Premier ministre travailliste Keir Starmer a abandonné le projet de ses prédécesseurs d'expulser les migrants arrivés illégalement vers le Rwanda.

Le niveau d'expulsions de 2018 en objectif

Il a promis de traiter le dossier de l'immigration "avec humanité" mais de faire baisser le nombre d'immigrés, légaux et illégaux. Pour cela, Yvette Cooper veut augmenter les expulsions. "Des personnels sont redéployés pour augmenter le nombre de renvois de demandeurs d'asile déboutés, qui a chuté de 40% depuis 2010".

Yvette Cooper compte dans les six prochains mois atteindre le niveau d'expulsions de 2018. Cela représente environ 14.000 expulsions, selon le Times. Quelque 300 agents ont ainsi été "réaffectés à l'examen de milliers de dossiers de demandeurs d'asile déboutés et de retours, y compris les retours forcés et volontaires", selon le ministère.

Expulsions "difficiles"

Depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes, neuf avions transportant des migrants expulsés vers leur pays d'origine ont décollé du Royaume-Uni, selon le Times. Cela inclut l'expulsion de 200 personnes vers le Brésil, début août.

Mais expulser les Afghans, Syriens ou Iraniens, qui représentent un nombre important des arrivées illégales au Royaume-Uni, sera bien plus difficile, relève le quotidien conservateur. La ministre veut aussi s'attaquer aux passeurs. "Jusqu'à 100 nouveaux agents spécialisés dans le renseignement et les enquêtes sont déployés au sein de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA)" pour lutter contre ces "gangs" et ainsi "empêcher les traversées dangereuses par bateau", est-il écrit dans le communiqué.

Un plan "pas assez ambitieux

Le ministère de l'Intérieur veut par ailleurs cibler les employeurs qui font travailler des migrants en situation irrégulière. Après les émeutes d'extrême droite qui ont éclaté dans des dizaines de villes d'Angleterre début août, le sujet de l'immigration promet d'animer la rentrée parlementaire en septembre.

Ces émeutiers s'en sont notamment pris à des hôtels où se trouvaient des demandeurs d'asile dans l'attente du traitement de leur dossier. Des commerces tenus par des immigrés ont également été visés. L'ex-ministre de l'Intérieur, le conservateur James Cleverly, a critiqué un plan "pas assez ambitieux", qui "n'effleure même pas la surface" du défi posé par l'immigration.