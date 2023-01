«Ils voulaient tout connaître» : ces militaires français qui ont formé des soldats ukrainiens

Une centaine de blindés, une vingtaine de canons dont 18 Caesar et des systèmes de défense anti-aériennes. Depuis le début du conflit en Ukraine, la France a apporté un soutien matériel de pointe à Kiev pour lequel il a fallu former l'armée ukrainienne. Certains soldats sont même venus en France pour apprendre à utiliser ces armes. Europe 1 s'est rendue à Mont-de-Marsan aux côtés de militaires français et d'artilleurs, surpris par la motivation et les connaissances des combattants ukrainiens.

Instructeur à l'école d'artillerie, le capitaine Matthieu a formé à deux reprises des militaires ukrainiens, notamment au maniement du fameux canon Caesar. Il a été frappé par la vitesse avec laquelle ils ont su s'adapter. "Ils ont une très bonne connaissance de l'artillerie fondamentale donc une fois que le gap technologique est rattrapé, ils ont été tout à fait en mesure de de remplir la mission. Et je crois que ça se passe très bien pour eux actuellement", témoigne-t-il.

"Ils avaient de multiples questions"

La capitaine Marine appartient, elle, au premier régiment d'artillerie de Belfort. Elle a accueilli une trentaine d'Ukrainiens pour leur enseigner le maniement de deux Lance Roquette Unitaire ainsi des chars d'artillerie d'une grande portée et d'une grande précision. Et se dit très impressionnée par leur soif d'apprendre.

Un canon Caesar

Crédit : Benjamin Peter/Europe 1

"Ils étaient au front peu de temps avant d'arriver. Ils avaient de multiples questions et voulaient tout connaître. Ils ont appris à conduire en deux semaines, ils ont appris à tirer en deux semaines. Le but c'était de gagner leur guerre, c'était impressionnant. Ils sont repartis avec le sourire. On leur a donné du matériel qui est compétent qui va leur permettre de détruire des pièces d'artillerie adverses ou des radars adverses et donc de gagner quelques batailles", développe-t-elle.

Des vidéos des deux chars LRU prêtés à l'armée ukrainienne parviennent encore régulièrement à ces militaires qui espèrent aussi, à terme, bénéficier du retour d'expérience de ce matériel sur le terrain.