Guerre en Ukraine : comment fonctionnent les systèmes anti-missiles ?

La chute probable d’un missile anti-aérien ukrainien en Pologne mardi soir, qui a tué deux personnes, a révélé l'importance de cette arme dans la guerre qui se déroule en Ukraine. Le système anti-missile permet aux forces ukrainiennes de contrer les milliers de projectiles lancés par la Russie sur le pays depuis le début de l'invasion russe. Europe 1 fait le point sur le fonctionnement de cette arme de défense décisive.

Des missiles qui volent à plus de 6.000 km/h

Le principe de cette arme est de lancer, depuis le sol, un missile qui doit rattraper et détruire un missile ennemi en vol avant que celui-ci n'atteigne son objectif.

Un départ de missile anti-aérien au-dessus de Kiev.

Crédits : Nicolas Tonev

Un missile intercepté en plein ciel au-dessus de Kiev.

Ce sont des radars et des postes de surveillance qui permettent d'abord de détecter la menace, et ensuite de guider le missile de défense. Quand la cible est "verrouillée", dans le jargon militaire, c'est un ball-trap infernal qui se joue en plein ciel. Un S-300 comme celui qui aurait chuté en Pologne chasse l’ennemi jusqu’à 25 kilomètres d’altitude à près de 6.000 km/h, la proie pouvant elle-même arriver à la même vitesse.

Une interception réussie est une forme de miracle

Une interception réussie est donc une forme de miracle. Il faut parfois envoyer plusieurs missiles anti-missiles sur un ennemi pour le détruire, mais il est impossible d’arrêter toutes les attaques.

Israël dispose d’un des systèmes les plus efficaces au monde avec le Dôme de fer. Le système américain Nasams qui protège Washington pourrait détruire 18 assaillants en 15 secondes. Mais quelles que soient leurs performances, aucun système anti-missile ne protège de la gravité : tout ce qui est envoyé en l’air retombe au sol et crée du danger avec ses propres débris et ceux de l’engin détruit.