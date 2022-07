EXCLUSIF – Guerre en Ukraine : dans les coulisses de la fabrication des tubes de canons Caesar

EXCLUSIF

C'est la pièce maîtresse du camion Caesar, livré par la France à l'armée ukrainienne : le canon de 155 mm, capable de tirer jusqu’à 40 kilomètres. L’ébauche est fabriquée à Firminy à côté de Saint-Étienne dans l’usine Aubert & Duval, un "bijou" métallurgique 100% français. Dans la forge, la presse de 4.500 tonnes modèle les lingots d'acier brut en tube des canons Caesar. Les fours, réglés à trois degrés près, permettent un traitement thermique de haute précision, entre 900 et 1.200 degrés pour donner à l’acier des propriétés exceptionnelles.

"Pour nous, un tube, c'est considéré comme une pièce de sécurité. C'est aussi bien la sécurité des gars qui vont tirer et qui sont derrière, que des vies qu'ils vont sauver parce que, quand ils tirent, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous", explique Laurent Minacori, le chef d'atelier traitement thermique, dans l'usine depuis bientôt 27 ans. Avant d'être livrée à la canonnerie de Nexter à Bourges, qui conçoit, assemble et intègre le canon au châssis du camion Caesar, les ébauches sont contrôlées par ultrason et magnétoscopie. Au moindre défaut, elles sont remisées.

Capacité de 300 pièces par an

C'est dans cette seule usine, unique en France, qu'est fabriquée cette pièce d'artillerie aujourd'hui déployée dans le Donbass en Ukraine. La reconnaissance du travail bien fait pour les 180 salariés du site. "Que ce soit sur ce manche-là, ou les autres marchés de la défense sur lesquels nous sommes actifs, c'est une grande fierté de pouvoir satisfaire ces marchés qui sont très exigeants", se félicite Pierre-Marie Poisson, le directeur de l'usine.

Le contexte de la guerre en Ukraine repose sur les enjeux capacitaires des armées françaises. Avec la livraison de 18 canons Caesar en quatre mois, prélevés sur les stocks de l'Armée de terre, l'arsenal français s'est vu amputé d'un quart de ses réserves.

Le ministre de la Défense, qui rencontre ce vendredi après-midi Patrice Caine, le président directeur général du groupe Thales, demande aux industriels du secteur de s'aligner sur "une économie de guerre". Produire plus à des prix plus concurrentiels. Selon sa direction, le site de Firminy pourrait sortir jusqu'à 300 pièces par an, tous types de tubes confondus. Il tourne aujourd'hui à 30% de ses capacités.