«Il y a des trous dans la raquette» : pourquoi le Dôme de fer n’arrive-t-il pas à protéger intégralement les villes d’Israël ?

Ancienne grand reporter au Moyen-Orient, Noémie Halioua explique pourquoi le Dôme de fer, la protection anti-missiles, n'arrive pas à protéger intégralement les grandes villes israéliennes face aux missiles iraniens. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Une défense qui montre ses limites. Depuis son déploiement en 2010, le Dôme de fer protège le territoire israélien. Il a été mis au point pour faire face aux attaques de roquettes depuis la bande de Gaza et le Liban. Mais le conflit avec l'Iran a montré les limites de cette protection. Lundi, Téhéran a tiré de nouveaux missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, faisant au moins cinq morts selon les secours, et 92 blessés, en réponse à l'opération "Rising Lion".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce ne sont pas du tout les mêmes gabarits de missiles", explique dans On marche sur la tête, Noémie Halioua, ex-grand reporter au Moyen-Orient. "Ce ne sont pas les 'petites roquettes' qui viennent du Hamas depuis Gaza. Ce sont des missiles balistiques qui viennent de l'Iran, qui ont traversé plus de 1.000 kilomètres et qui, effectivement, ne sont pas toutes arrêtées par les systèmes de défense aériens. Il y a des trous dans la raquette, si je puis dire."