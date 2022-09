Des Sex Pistols à «The Crown»... Elizabeth II, cette icône de la culture

Elle était une icône de son vivant. Elle entre désormais dans la légende populaire. La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi, dans sa résidence écossaise de Balmoral. Adorée des Anglais, la reine d'Angleterre l'était aussi du cinéma. Du film The Queen à la série The Crown, nombreuses ont été les actrices qui ont pu incarner la reine à l'écran, comme Helen Mirren ou encore Olivia Colman. Mais qui de mieux que la reine pour jouer son propre rôle ? Devant des centaines de millions de téléspectateurs, elle s'était ainsi affichée au bras du célèbre agent secret James Bond, joué alors par Daniel Craig. Au programme, vol en hélicoptère au-dessus de Londres et saut en parachute (joué par un acteur) pour une entrée magistrale dans le stade.

"The Queen is Dead"

Le rock britannique s'est également emparé de sa figure. Les Beatles n'hésitaient pas à envoyer des piques à la reine à coup de médiator dans Her Majesty. "Votre majesté est une jolie fille, mais elle ne parle pas beaucoup", pouvait-on entendre dès les premières secondes de la chanson. Les Smiths l'avaient condamnés dans The Queen is Dead et enfin, pour les Sex Pistols, Elle "n'est pas un être humain" dans le mythique God Save the Queen. Dernier point et non des moindres : Queen Elizabeth était une icône pop art. Le peintre Andy Warhol l'immortalisa, comme il l'avait fait avec Marilyn Monroe. Des portraits colorés pour, déclara-t-il, devenir aussi connus que la reine d'Angleterre.