Guerre en Ukraine : Zelensky face au défi des coupures d'électricité

L'ESSENTIEL

L'Ukraine s'attelait vendredi à réparer des infrastructures énergétiques, endommagées par des frappes russes massives, et à réapprovisionner des millions d'Ukrainiens sans chauffage et sans lumière au moment où l'hiver s'installe.

Le système énergétique ukrainien est au bord de l'effondrement et des millions de personnes ont subi des coupures de courant d'urgence ces dernières semaines, conséquence de la guerre.

Le président Volodymyr Zelensky a estimé que la nouvelle stratégie de Moscou visant à plonger l'Ukraine dans le noir n'affaiblirait pas la détermination de son pays. "C'est une guerre de force, de résilience, il s'agit de savoir qui est le plus fort", a-t-il déclaré, dans un entretien au Financial Times publié vendredi. Une quinzaine de régions rencontraient des problèmes avec l'approvisionnement en eau et en courant.

Les principales informations : Les Ukrainiens subissent toujours des coupures d'électricité.

Vladimir Poutine alerte contre le plafonnement des prix du pétrole russe.

Les Russes ont fait quatre victimes lors de bombardements à Kherson.

Kherson, au Sud de l'Ukraine, avait été reprise par les troupes de Zelensky il y a deux semaines.

Bombardement russe sur Kherson, reprise par Kiev

Au moins quatre personnes ont été tuées et dix blessées jeudi dans un bombardement russe sur la ville de Kherson, dans le Sud de l'Ukraine, d'où les troupes de Moscou se sont retirées il y a deux semaines, a annoncé le gouverneur.

"Les envahisseurs russes ont ouvert le feu sur un quartier d'habitations à l'aide de lance-roquettes multiples. Un grand immeuble a pris feu", a indiqué sur Telegram Iarovslav Ianouchevitch, à la tête de l'administration militaire de Kherson.

Des coupures d'électricité touchent 70% de la population

Neuf mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, des millions d'Ukrainiens ont passé la journée sans courant et dans le froid. A Kiev, frappée par une pluie glaciale qui tombait sur la neige et des températures proches de zéro, environ 70% de la population restait privée d'électricité, tandis que l'approvisionnement en eau a été rétabli, selon la mairie.

Trois centrales nucléaires sous contrôle de Kiev ont pu être reconnectées et devaient dans la soirée de jeudi à vendredi de nouveau alimenter les foyers privés de courant.

Publication d'une liste rouge des biens culturels ukrainiens

Manuscrits anciens, icônes centenaires ou artisanat... Le Conseil international des musées (ICOM) a publié jeudi une "Liste rouge d'urgence des biens culturels en péril" en Ukraine, pour lutter contre le trafic illicite, "amplifié par l'invasion russe".

Avec cette liste, l'ICOM espère servir de référence efficace pour "l'identification des objets culturels pillés et volés en Ukraine lorsqu'ils commenceront à circuler dans les semaines, les mois et les années à venir", explique-t-il dans un communiqué.

Son initiative "arrive à point nommé dans la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel ukrainien - un phénomène qui existe depuis longtemps dans la région et qui a été amplifié par l'invasion russe", souligne ce réseau international de professionnels des musées, qui couvre près de 140 pays.

Plafonner le prix du pétrole russe ? Cela aurait de "graves conséquences" prévient Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde jeudi contre de "graves conséquences" en cas de plafonnement du prix du pétrole russe, alors que les pays favorables à une telle mesure doivent bientôt annoncer leur décision.

"De telles actions vont à l'encontre des principes des relations commerciales et vont très probablement aboutir à de graves conséquences pour le marché énergétique mondial", a déclaré Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, selon un communiqué du Kremlin.