Guerre en Ukraine : une défaite russe serait une catastrophe pour Pékin

À la veille du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quel peut être le rôle de la Chine dans ce conflit ? Le ministre des Affaires étrangères chinois s'est rendu à Moscou mercredi. Objectif de la visite : renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays et sortir du conflit via un plan de paix. Si les détails de ce plan ne sont pas encore connus, les motivations sont à la fois économiques et politiques.

Pékin promet de renforcer sa coopération avec Moscou

L’émissaire spécial du président chinois a rencontré mercredi Vladimir Poutine, le symbole de cette unité et de cette amitié sans faille entre les deux pays comme la qualifie le gouvernement chinois. Une amitié dont a bien besoin Vladimir Poutine, isolé sur la scène internationale depuis le début de sa guerre contre l’Ukraine. "La coopération sur la scène mondiale entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie - comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises - est très importante pour stabiliser la situation internationale", a déclaré le président russe.

Pékin promet de renforcer encore sa coopération avec Moscou, elle qui tient à bout de bras l’économie russe. Les échanges entre les deux pays ont augmenté de plus de 30% depuis le début de la guerre. Mais Pékin s’inquiète surtout de voir la Russie s’enliser en Ukraine provoquant l’effondrement du régime de Poutine avec le risque d’une déstabilisation de la Russie avec laquelle elle partage plus de 4.000 kilomètres de frontière.