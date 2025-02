Guerre en Ukraine : Trump qualifie Zelensky de «dictateur sans élections»

Ce mercredi, Donald Trump a accusé Volodymyr Zelensky de "dictateur sans élections", l'interpellant en lui disant de "se dépêcher ou il ne va pas lui rester de pays". Déjà attaqué plus tôt par le président américain, Volodymyr Zelensky avait répliqué que celui-ci vivait dans "un espace de désinformation russe".

Donald Trump a qualifié mercredi Volodymyr Zelensky de "dictateur sans élections", un durcissement de ses attaques contre le président ukrainien après l'avoir accusé la veille d'avoir été à l'origine de la guerre dans son pays.

"Un dictateur sans élections, Zelensky devrait se dépêcher ou il ne va pas lui rester de pays", a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, après avoir notamment décrié la veille l'absence d'élections en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en raison de la loi martiale. "J'adore l'Ukraine, mais Zelensky a fait un boulot épouvantable", a-t-il ajouté.

Duel oratoire

Le président américain avait déjà décrié mardi l'absence d'élections en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en février 2022. Si le mandat du président ukrainien aurait dû expirer en mai 2024, l'Ukraine n'a pas organisé de scrutin du fait de la guerre et de la loi martiale, alors que des millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger et que 20% du territoire est sous occupation russe.

Volodymyr Zelensky avait répondu plus tôt mercredi à son homologue américain en jugeant que celui-ci vivait dans "un espace de désinformation russe". Et Donald Trump a continué ainsi la joute verbale sur Truth Social. "Réfléchissez-y, un comédien au succès modeste, Volodymyr Zelensky, a persuadé les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards de dollars pour s'engager dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée, qui n'aurait jamais dû commencer, mais une guerre qu'il, sans les États-Unis et 'TRUMP', ne pourra jamais régler", a-t-il déclaré.

"Mener Joe Biden à la baguette"

L'Institut économique IfW Kiel chiffre l'aide américaine à l'Ukraine à 114,2 milliards de dollars depuis 2022. Donald Trump a aussi répété que le président ukrainien avait "admis" que la moitié de l'aide fournie par les États-Unis à Kiev avait disparu. "Il refuse de tenir des élections, est très bas dans les sondages ukrainiens, et la seule chose à laquelle il était bon a été de mener Joe Biden à la baguette", a-t-il déclaré.

Donald Trump avait affirmé mardi que la cote de popularité de Volodymyr Zelensky était de 4%. Celui-ci jouit pourtant de la confiance de 57% des Ukrainiens, selon un sondage réalisé début février par l'Institut international de sociologie de Kiev et publié mercredi.

Au lendemain d'une réunion entre les chefs de la diplomatie américaine et russe à Ryad, en Arabie saoudite, Donald Trump a assuré que les États-Unis étaient en train de "négocier avec succès une fin de la guerre avec la Russie". "Une chose que - tout le monde l'admet - seuls 'TRUMP' et l'administration Trump peuvent faire", a déclaré le président américain.