Ukraine : Donald Trump exprime sa confiance sur un accord avec Moscou et tance Volodymyr Zelensky

Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, Donald Trump s'est confié sur le conflit en Ukraine. Le président américain s'est montré confiant dans la possibilité de rapidement rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine. Donald Trump a témoigné d'une certaine agressivité envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Donald Trump s'est estimé d'avantage "confiant" dans la possibilité d'un accord avec Moscou sur un règlement du conflit en Ukraine, après une réunion russo-américaine à Ryad, déclarant qu'il rencontrerait "probablement" Vladimir Poutine avant la fin du mois et lançant plusieurs piques à Volodymyr Zelensky.

Le président américain, interrogé par la presse dans sa résidence Mar-a-Lago en Floride, a estimé que les discussions de haut niveau entre responsables russes et américains mardi en Arabie saoudite avaient été "très bonnes". Les deux camps ont décidé d'établir "un mécanisme de consultation" pour nommer des négociateurs sur le conflit en Ukraine.

Donald Trump estime comme "probable" de rencontrer Vladimir Poutine

Il s'est ainsi dit "bien plus confiant" en la possibilité d'un accord pour mettre fin à la guerre qu'avant ces discussions. "La Russie veut faire quelque chose. Ils veulent mettre un terme à la barbarie sauvage", a-t-il assuré. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine avant la fin du mois, Donald Trump a simplement hoché la tête et répondu : "probablement".

En appelant le président russe au téléphone la semaine passée pour envisager directement avec lui un règlement du conflit, Donald Trump avait provoqué une onde de choc en Europe et en Ukraine. Mardi, il a profité de sa conférence de presse pour tancer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait dénoncé ces discussions russo-américaines en Arabie saoudite comme des pourparlers "sur l'Ukraine sans l'Ukraine".

L'Ukraine est accusée d'avoir détourné une partie des aides américaines

"Je suis très déçu" de ces propos, a répondu le président américain. "J'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège (à la table des négociations), alors qu'ils ont eu un siège pendant trois ans, et même bien avant cela", a-t-il déclaré.

Quelques minutes plus tard, Donald Trump a réitéré ses propos : "Aujourd'hui j'ai entendu "oh nous n'étions pas invités". Et bien, vous avez été là depuis trois ans. Vous auriez dû y mettre un terme il y a trois ans. Vous n'auriez jamais dû la commencer", a-t-il lancé à propos de la guerre, déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Il a aussi accusé l'Ukraine d'avoir détourné une partie des aides américaines depuis le début du conflit. "Le président Zelensky m'a dit la semaine dernière qu'il ne savait pas où était la moitié de l'argent qu'on leur a donné", a soutenu le président américain, avant de critiquer l'absence d'élections en Ukraine depuis l'invasion russe.

Donald Trump est favorable à l'envoi de troupes européennes

"Nous avons une situation où nous n'avons pas eu d'élections en Ukraine, où nous avons une loi martiale essentiellement et où le dirigeant de l'Ukraine, je suis désolé de le dire, mais il est à 4% d'opinions favorables", a-t-il répondu à la question de savoir si Washington soutiendrait le fait d'imposer à Kiev des élections, comme pourrait le vouloir la Russie.

Interrogé sur l'idée, qui émerge et divise des pays européens, d'envoyer des troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine, Donald Trump a répondu : "S'ils veulent faire cela, c'est super. J'y suis totalement favorable", précisant que "les Etats-Unis n'ont pas à en envoyer là-bas, parce que, vous savez, nous sommes très loin".

Une idée retoquée par Emmanuel Macron qui a assuré que "la France ne s'apprête pas à envoyer des troupes au sol, belligérantes dans un conflit, sur le front" en Ukraine. Cette idée divise grandement les Européens et fragilise donc l'unité de l'Union européenne dans le soutien à l'Ukraine.

Le président américain a aussi appelé à "rééquilibrer" l'aide fournie à l'Ukraine entre l'Europe et Washington. "Nous leur avons donné je crois 350 milliards de dollars, c'est beaucoup et nous devons rééquilibrer avec l'Europe, parce que l'Europe a donné un bien plus petit montant que cela", a-t-il souligné.