Guerre en Ukraine : retour progressif de l'eau et de l'électricité à Kherson

L'ESSENTIEL

Alors que la guerre en Ukraine entre dans son dixième mois, la situation s'améliore à Kherson. En effet, 85% des foyers devraient retrouver de l'électricité a annoncé le gouverneur de l'oblast Iaroslav Ianouchevytch. Dans un second temps, l'eau devrait aussi être réapprovisionné de nouveau. Enfin, la paix semble s'éloigner de plus en plus pour Irina Chtcherbakova, co-fondatrice de l'ONG russe de défense des droits de l'homme Memorial. "Je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas de solution diplomatique avec le régime de Poutine, tant qu'il est encore là", a-t-elle estimé.

Ce qu'il faut retenir : Le courant aurait été rétabli pour 8 logements sur 10 à Kherson.

Lauréate du prix Noel de la Paix 2022, la Russe Irina Chtcherbakova a exclu une issue diplomatique pour l'Ukraine et la Russie

En Estonie, l'armée s'étoffe sous la menace russe

Et si l’Estonie était le prochain objectif de Vladimir Poutine ? C’est en tout cas ce à quoi se prépare l’Etat balte, membre de l’OTAN, alors que la guerre en Ukraine fait rage. Chaque mois, de nouveaux volontaires, civils ou anciens militaires, rejoignent la ligue de défense estonienne.

Une force armée de 3.000 hommes qui combattraient une éventuelle attaque russe. C’est avec eux que se sont entraînés ce week-end 185 soldats français et 90 militaires britanniques, à seulement 2h30 de route de la frontière russe. La température ? Elle frôle les -10 degrés. Et ils ont joué un rôle particulier, puisqu’ils se sont plongés dans la peau des envahisseurs pour challenger la résistance estonienne.

L'électricité rétablie progressivement à Kherson

Les foyers de Kherson seraient en grande partie réapprovisionnés en courant, rapporte le gouverneur de l’oblast de Kherson Iaroslav Ianouchevytch. En tout, il avance le retour de l'électricité au sein de 85 % des foyers, soit près de 113.000 consommateurs. Samedi, un rapport faisait état de la situation critique au sujet des dégâts des bombardements russes : "Les Russes ont bombardé Kherson (et) endommagé les réseaux électriques."

Non, il n'y a "pas de solution diplomatique" à la guerre en Ukraine

Il n'y actuellement "pas de solution diplomatique" à la guerre en Ukraine, a estimé dimanche Irina Chtcherbakova, qui a co-fondé l'ONG russe de défense des droits de l'homme Memorial, dissoute par les autorités et lauréate du prix Nobel de la Paix 2022. "Je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas de solution diplomatique avec le régime de Poutine, tant qu'il est encore là", a déclaré à Hambourg Irina Chtcherbakova, qui a quitté la Russie après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes et réside actuellement en Allemagne.

"La solution qui se présente maintenant est une solution militaire", même si ultérieurement, la diplomatie peut jouer un rôle pour la résolution du conflit, a estimé Irina Chtcherbakova, qui a reçu à Hambourg le prix Marion Doenhoff pour ses années de militantisme en Russie au service de la cause des droits de l'homme. "Mais ces décisions, cette diplomatie ne pourront intervenir que lorsque l'Ukraine estimera avoir gagné la guerre et pouvoir y mettre fin", a-t-elle estimé. Selon la militante russe, des appels prématurés à la paix sont "puérils". "Rien ne sera jamais plus comme avant", a-t-elle relevé.

Ukraine : des centaines de localités toujours sans électricité

Plus de 500 localités ukrainiennes se trouvaient dimanche toujours sans électricité, à la suite de frappes russes ces dernières semaines qui ont largement endommagé le réseau électrique national, a indiqué un représentant du ministère de l'Intérieur.

"L'ennemi continue d'attaquer les infrastructures essentielles du pays. Actuellement, 507 localités dans huit régions de notre pays sont coupées de l'alimentation électrique", a déclaré à la télévision ukrainienne Yevgueniï Yénine, premier vice-ministre de l'Intérieur. Dans le détail, "la région de Kharkiv est la plus touchée, où 112 villages sont isolés; dans les régions de Donetsk et de Kherson: plus de 90; la région de Mykolaïv: 82; la région de Zaporijjia: 76; la région de Lougansk: 43", a-t-il précisé.