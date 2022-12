Guerre en Ukraine : pourquoi le ministre des Armées Sébastien Lecornu se rend-il à Kiev ?

Près de 10 mois après le début de la guerre en Ukraine, Sébastien Lecornu se rend enfin dans le pays. Le ministre des Armées est particulièrement attendu à Kiev, alors que le gouvernement ukrainien appelle sans cesse l'Occident à leur donner des armes supplémentaires. Pour ses premiers pas en Ukraine, le ministre rendra hommage aux victimes de la guerre, avec un dépôt de gerbe au monument des Héros à Kiev. Sébastien Lecornu s'entretiendra ensuite avec son homologue ukrainien Oleksii Reznikov.

Objectif : témoigner du soutien continu de la France. Des annonces pourraient être faites sur de nouvelles livraisons d'armes, notamment "davantage d'artillerie, je pense notamment à de nouvelles batteries CAESAR, cette artillerie à longue portée qui dépasse les 40 kilomètres", explique au micro d'Europe 1 le docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris, Frédéric Encel.

Déjà 18 canons CAESAR livrés

"On pourrait éventuellement s'attendre à la livraison des chars Leclerc, même si c'est un point très sensible en Russie. Le Kremlin a déjà dit à plusieurs reprises qu'il considérait ces blindés comme des armes offensives. Alors évidemment, comme personne ne veut rentrer en cobelligérance avec Moscou, et à juste titre, c'est un sujet très sensible. Mais on peut l'envisager", estime le docteur en géopolitique.

Depuis le début du conflit, la France a notamment fourni à l'Ukraine 18 canons CAESAR, des missiles antichars et antiaériens. Emmanuel Macron a lui même annoncé il y a quelques jours que la France poursuivrait ses livraisons d'armements début 2023.