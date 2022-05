Guerre en Ukraine : « L’OTAN constitue une menace militaire pour les Russes », assure l’ambassadeur de Chine

Alors que la Chine n'a jamais véritablement condamné de manière claire la guerre menée par la Russie en Ukraine, Lu Shaye s'est exprimé sur le conflit au micro de Sonia Mabrouk ce vendredi Europe 1. L'ambassadeur de Chine en France a assuré que Pékin "respectait toujours la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays" et qu'il fallait trouver "une solution de crise par voie pacifique, par voie de dialogue et de consultation".

"La politique expansionniste de l'OTAN est la raison de cette crise profonde"

Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, Lu Shaye appelle à réfléchir à la "cause profonde de cette crise". Selon lui, le conflit est né à cause "des cinq cycles d'expansion de l'OTAN vers l'Est". "Et ce n'est pas seulement la position de la Chine, c'est aussi le point de vue de beaucoup d'Occidentaux", souligne-t-il au micro de Sonia Mabrouk.

Une "menace pour la sécurité de la Russie"

"Je pense que pour les Russes aussi, cela constitue une menace militaire", poursuit Lu Shaye. "C'est une menace pour la sécurité de la Russie. Vous ne pouvez pas opprimer ou bien menacer la sécurité des autres en interdisant aux autres de riposter ou bien se défendre".

Lu Shaye ne s'en cache pas : la Chine a bien un "partenariat stratégique très solide avec la Russie". Ce partenariat serait dans l' "intérêt des deux pays" alors que les "Etats-Unis et leurs alliés occidentaux pratiquent une stratégie d'endiguement et essaient de contenir la Chine et la Russie".