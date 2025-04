Drones, systèmes radar... L'Ukraine va recevoir de nouvelles armes, promettent les Européens

De nouvelles annonces ont été faites à l'issue d'une réunion du Groupe de contact sur l'Ukraine (UDCG), qui rassemble les pays qui viennent en aide à l'Ukraine. Il était auparavant dirigé par les États-Unis, avant l'investiture de Donald Trump.

La cinquantaine de pays qui viennent en aide à l'Ukraine en guerre ont promis ce vendredi 11 avril de renforcer leur aide militaire, au moment où les États-Unis ont réduit leur soutien.

Un total de 21 milliards d'euros

"Aujourd'hui, j'annonce une enveloppe de 350 millions de livres (407 millions d'euros)", dans le cadre d'un soutien total de 4,5 milliards de livres (5,2 milliards d'euros) prévu pour cette année, a déclaré à Bruxelles le ministre britannique de la Défense John Healey. Il a fait cette annonce à l'issue d'une réunion du Groupe de contact sur l'Ukraine (UDCG), mis sur pied par les alliés de Kiev pour lui apporter une aide militaire.

"Cette enveloppe comprend des systèmes radar, des mines antichars et des centaines, des milliers de nouveaux drones", a ajouté le ministre britannique, qui coprésidait cette rencontre avec son homologue allemand Boris Pistorius. Le ministre britannique a évoqué des engagements d'aide militaire pour un total de 21 milliards d'euros mais la plupart étaient déjà connus ou annoncés précédemment.

Abandon des États-Unis

Boris Pistorius a ainsi confirmé que son pays allait apporter à Kiev une aide militaire de 11 milliards d'euros d'ici à 2029. Ce groupe de contact était auparavant dirigé par les États-Unis, qui y ont renoncé depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth n'a pas assisté en personne à cette réunion mais s'est adressé aux participants par vidéo.

"Le fait le plus important est qu'il a participé", a affirmé Boris Pistorius, interrogé sur cette absence de Pete Hegseth, à un moment où les Européens redoutent un désengagement américain en Europe et en Ukraine. "Il s'est adressé à l'auditoire en présentant des évaluations que je qualifierais d'intéressantes et de correctes, compte tenu de ce que les Européens ont fait depuis le début de l'année", a encore dit le ministre allemand.