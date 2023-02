Guerre en Ukraine : le quotidien des habitants d'Irpin sans électricité

Ce vendredi 24 février marquera le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Près de 365 jours d'attaques et de bombardements dans le pays, ainsi que des pannes d'électricités répétées dans plusieurs localités. Une stratégie russe pour plonger les Ukrainiens dans un quotidien sans eau ni chauffage. À Irpin, cette famille rencontrée par Europe 1 a appris à vivre avec la guerre. Elle nous a ouvert les portes de son domicile.

Des veilleuses pour se repérer

Et aujourd'hui est un jour d'électricité à Irpin : bonne nouvelle pour Véra. "Tu ne peux pas cuisiner à l'avance, car le réfrigérateur ne fonctionne pas. Donc tu ne peux que préparer des petites portions à consommer tout de suite." Un matin avec de l'énergie, c'est un matin spécial "prises électriques" pour Youri. "Je mets tout en charge immédiatement. Là, j'ai trois grosses batteries externes. Elles servent à recharger les téléphones."

Youri a aussi sécurisé les déplacements indispensables dans l'appartement. "Vous voyez, les veilleuses donnent tout le temps un peu de lumière. On voit où l'on se dirige pour se laver les dents ou aller aux toilettes." Olga, 9 ans, a une autre préoccupation : sa meilleure copine revient enfin. "Hier, elle était à la frontière polonaise. Elle m'a écrit et elle doit arriver aujourd'hui. Cela fait un an." Une coupure d'amitié bien plus rude que tout le reste pour la petite fille.