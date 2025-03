Guerre en Ukraine : le président bélarusse propose d'accueillir des pourparlers de paix à Minsk

"Dites à Trump que je l'attends ici, ensemble avec Poutine et Zelensky", a déclaré Alexandre Loukachenko dans une interview vidéo publiée ce mercredi matin.

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a proposé d'accueillir à Minsk des pourparlers de paix sur l'Ukraine, lançant une invitation à ses homologues américain Donald Trump, russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un entretien publié mercredi.

"Dites à Trump que je l'attends ici, ensemble avec Poutine et Zelensky", a déclaré Alexandre Loukachenko, dans cette interview vidéo au blogueur américain Mario Nawfal enregistrée le 27 février, selon l'agence de presse officielle Belta. Le Bélarus est un grand allié de la Russie de Vladimir Poutine et son territoire a servi de base arrière aux troupes de Moscou pour lancer leur offensive contre l'Ukraine en 2022.

Seulement 200 kilomètres entre Kiev et Minsk

"Nous allons nous asseoir et nous mettre d'accord tranquillement. Si vous voulez vous mettre d'accord", a poursuivi le président bélarusse, au pouvoir depuis 1994. Selon lui, "il faut se mettre d'accord" avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, "puisqu'une grande partie de la société ukrainienne est derrière lui".

"Il n'y a que 200 kilomètres entre la frontière bélarusse et Kiev. Une demi-heure en avion. Venez", a-t-il insisté. "Pour nous, Minsk est le meilleur endroit pour des pourparlers. Minsk, c'est notre allié", a réagi dans la foulée le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point de presse quotidien, tout en précisant que cette question n'avait pas été "évoquée" pour l'heure au plus haut niveau.

Dans l'entretien publié mercredi, Alexandre Loukachenko a par ailleurs fait l'éloge de la volonté affichée par Donald Trump de mettre fin au conflit en Ukraine au plus vite. "Trump, c'est un bon gars car il parle souvent et fait déjà quelque chose pour mettre fin à la guerre en Ukraine, à la guerre dans le Proche-Orient", a estimé Alexandre Loukachenko.

Misk, déjà théâtre de pourparlers en 2014

"Il me semble qu'il n'a pas d'autre politique sauf celle visant à mettre fin à la guerre. C'est une idée brillante", a-t-il ajouté. Le Bélarus avait déjà accueilli en 2014 et 2015 des pourparlers entre séparatistes prorusses dans l'Est de l'Ukraine et Kiev, sous médiation de Moscou, Paris et Berlin.

Ces discussions avaient abouti à la signature des accords dits de Minsk - nom de la capitale bélarusse -, qui prévoyaient une cessation des hostilités et un volet politique censé aboutir à un règlement à long terme, qui n'a jamais été appliqué. La publication de l'entretien avec Alexandre Loukachenko intervient alors que Donald Trump a affirmé mardi avoir reçu l'assurance de Volodymyr Zelensky qu'il était prêt à négocier en vue d'une "paix durable" avec la Russie.

La rencontre entre Trump et Zelensky avait tourné à l'altercation vendredi dernier à Washington, conduisant à la suspension lundi de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, cruciale pour Kiev. Mardi, Volodymyr Zelensky a exprimé publiquement sa "reconnaissance" envers Washington et des regrets pour cet incident à la Maison Blanche, des déclarations semblant ouvrir la voie à une reprise du dialogue.