Guerre en Ukraine : comment des automobilistes aident les habitants à quitter Kiev

REPORTAGE

Alors que la Russie prévoit un cessez-le-feu et la mise en place de couloirs humanitaires, des automobilistes aident toujours les habitants à quitter la capitale. L'opération est risquée et elle est longue : il faut en effet parcourir 600 km jusqu'à Lviv, près de la frontière polonaise, pour se retrouver loin des bombes. Notre envoyé spécial en Ukraine a fait le trajet avec un de ces automobilistes solidaires.

"On est volontaire"

Règle numéro un dans la voiture de Nikolaï : mettre la musique qu'il aime. "La musique aide beaucoup", confie-t-il au micro d'Europe 1. "Sans elle, tu restes livré aux événements qui se passent autour de toi. Et c'est très difficile de rester normal". La deuxième règle qui s'impose est celle de la guerre. "C'est dangereux autour de Kiev, dans un rayon de 100 kilomètres. On n'est jamais sûr de rien et on prend la route, qui était encore normale hier", souligne-t-il. Règle numéro trois : la solidarité, car Nikolaï veut et peut l'offrir.

"On est volontaire, on ne prend pas d'argent. On évacue les gens, un point c'est tout, parce que nous avons une voiture et la possibilité de le faire. Il y a beaucoup d'anciens restés à Kiev dont les enfants sont à l'étranger. Les enfants nous donnent les adresses, envoient de l'argent par carte pour l'essence et nous allons chercher leurs parents et les femmes seules, avec leurs enfants aussi", explique-t-il sur Europe 1.

À ce jour, le compteur de Nikolaï compte six allers-retours et son véhicule a transporté une douzaine de personnes âgées et des enfants, désormais éloignés de la guerre. Sa seule crainte est la fermeture de cette route de l'espoir pour cause de combats.