Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la quatorzième journée de l'invasion russe

L'ESSENTIEL

Au quatorzième jour de l'invasion russe en Ukraine, des milliers de civils ont pu fuir la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces russes ont promis une nouvelle trêve mercredi, près de deux semaines après leur invasion dans ce pays, qui a déjà fait des centaines de morts et des millions de réfugiés.

Les Etats-Unis rejettent l'offre de Mig-29 polonais

Les Etats-Unis, tout en poursuivant leurs discussions avec la Pologne, ont estimé que la proposition de Varsovie de livrer à l'armée américaine ses avions MIG-29 pour ensuite les remettre à l'Ukraine n'est pas "viable", a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone.

La Pologne s'est dite mardi prête à "déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions MIG-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne, ndlr) et de les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis".

Risques de sécurité à Tchernobyl

Les systèmes permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl en Ukraine ont cessé de transmettre des données à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA), a-t-elle indiqué mardi.

Rafael Grossi, le chef de l'AIEA - organisme de surveillance des Nations unies dans le domaine du nucléaire - "a indiqué que la transmission à distance des données des systèmes de contrôle des garanties installés à la centrale nucléaire de Tchernobyl avait été coupée", a affirmé l'AIEA dans un communiqué.

Craintes de Washington

Les Etats-Unis ont dit mardi redouter que les forces russes puissent "prendre le contrôle" des structures de "recherche biologique" en Ukraine et s'emparer de matériaux sensibles.

"L'Ukraine dispose d'installation de recherche biologique, et nous sommes de fait à présent assez inquiets par la possibilité que les forces russes tentent d'en prendre le contrôle", a déclaré la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, lors d'une audition parlementaire.

5.000 civils évacués depuis Soumy

Plus de 5.000 personnes ont été évacuées à ce jour de la ville de Soumy, située à 350 km au nord-est de Kiev, a indiqué mercredi l'adjoint au chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Kyrylo Timochenko, cité par des médias ukrainiens.

A Marioupol, grand port stratégique sur la mer d'Azov (sud-est), quelque 300.000 civils restaient en revanche coincés, selon Kiev, qui accuse les Russes de ne pas respecter le couloir humanitaire. L'armée russe a annoncé une nouvelle trêve humanitaire pour mercredi matin.

Pétrole et gaz russes : Biden ordonne un embargo

Le président Joe Biden a annoncé mardi avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes. Cette décision a été prise "en coordination étroite" avec les alliés des Etats-Unis, a-t-il précisé. Le Royaume-Uni va, quant à lui, arrêter d'ici fin 2022 les importations de brut et produits pétroliers russes, a annoncé le gouvernement.

Zelensky promet de se battre "jusqu'au bout"

"Nous nous battrons jusqu'au bout", a déclaré devant le parlement britannique Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'exprimait par lien video, lors d'une intervention visant à obtenir plus de soutien pour son pays après l'invasion russe.

Dans un entretien diffusé par la chaîne américaine ABC, Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé ne plus vouloir insister pour obtenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, une des questions qui ont officiellement motivé l'invasion russe. Il se dit prêt à un "compromis" sur le statut des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu unilatéralement l'indépendance.

Vente des devises étrangères suspendue en Russie

La vente des devises étrangères sera suspendue en Russie jusqu'au 9 septembre, a annoncé mercredi dans un communiqué la Banque centrale du pays, frappé par des sanctions occidentales sans précédent en raison de l'intervention militaire russe en Ukraine.

Nord Stream 2 "mort", selon Washington

Le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, visé par des mesures de rétorsion prises par Berlin et Washington après l'invasion russe de l'Ukraine, est "mort" et ne pourra pas être "ressuscité", a déclaré mardi une responsable américaine.

Enquêtes sur les possibles crimes russes

La justice allemande a lancé une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine. Peu après, la justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des "violations graves du droit international humanitaire" découlant de l'"acte de guerre injustifié" de la Russie en Ukraine.

Soutien sur Airbnb

Des dizaines de milliers d'utilisateurs du site de locations touristiques Airbnb ont réservé des hébergements en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, non pour s'y rendre mais pour venir en aide à la population locale. Les 2 et 3 mars, 61.000 nuits ont été réservées dans le pays, ce qui représente un total de près de 2 millions de dollars, a indiqué mardi un porte-parole de l'entreprise à l'AFP.