Guerre en Ukraine : Kiev dénonce les «élections factices» dans les territoires occupés par la Russie

L'Ukraine a dénoncé vendredi les scrutins "factices" organisés par la Russie dans les territoires qu'elle occupe depuis son invasion et en Crimée annexée, appelant la communauté internationale à condamner ces votes.

"Les pseudos-élections de la Russie dans les territoires temporairement occupés n'ont aucune valeur", a estimé dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères, qui appelle ses partenaires étrangers "à condamner les actions arbitraires et vaines de la Russie".

Au moins une personne a été tuée et d'autres blessées dans une série de frappes nocturnes et matinales sur plusieurs villes d'Ukraine, ont indiqué vendredi les autorités ukrainiennes.

Au moins quatre morts après de nouveaux bombardements russes

Au moins quatre personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées vendredi dans une série de frappes et bombardements russes visant villes et villages d'Ukraine, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Trois civils ont été tués et quatre blessés par une bombe larguée d'un avion sur Odradokamianka, dans la région méridionale de Kherson, a indique sur Telegram le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.

Cette localité fait face aux forces russes déployées sur l'autre rive du Dniepr. A Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky dans le sud du pays, un bombardement a frappé un bâtiment administratif faisant un mort et 44 blessés, selon les secours. Trois personnes sont dans un état grave.

Selon la police ukrainienne, c'est un policier qui a été tué et neuf de ses collègues font partie des blessés. La Russie bombarde presque toutes les nuits des villes ukrainiennes. Dans le nord de l'Ukraine, un quartier résidentiel de la ville de Soumy a été touché. Une vingtaine de bâtiments ont été endommagés, selon le ministère ukrainien de l'Intérieur. Trois personnes ont été blessées, dont un couple de personnes âgées qui a pu être extrait des décombres.

Plus à l'est, à Zaporijjia, un homme a été blessé par une frappe russe à l'aube, selon le chef de l'administration militaire régionale, Iouriï Malachko. Au-delà de ces bombardements nocturnes qui peuvent viser quotidiennement tout le territoire, les autorités militaires ukrainiennes ont dénombré à proximité du front, 29 localités sous le feu russe au cours des dernières 24 heures, tuant au moins une femme.

Cette région partiellement occupée par l'armée russe est le théâtre de la principale contre-offensive ukrainienne dans le sud ukrainien pour percer les lignes russes.

Elon Musk a empêché une attaque de l'Ukraine contre la flotte russe en mer Noire

Le milliardaire américain Elon Musk affirme avoir empêché une attaque ukrainienne contre une base de la marine russe l'année dernière en refusant une demande de Kiev d'activer via son satellite l'accès à Internet en mer Noire, près de la Crimée annexée par Moscou. "Nous avons reçu une demande d'urgence des autorités gouvernementales pour activer Starlink jusqu'à Sébastopol. L'intention évidente était de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage", a-t-il posté jeudi sur X (ex Twitter).

Le service Internet via le satellite Starlink, exploité par la société SpaceX, propriété de Musk, avait été déployé en Ukraine peu de temps après son invasion par la Russie en février 2022. La ville de Sébastopol abrite la base de la flotte russe positionnée en mer Noire sur la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

"Si j'avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d'un acte de guerre majeur et d'une escalade du conflit", a déclaré Musk. Musk s'exprimait en réponse à un extrait publié d'une prochaine biographie qui lui est consacrée sous la plume de Walter Isaacson.

Dans un extrait publié par le Washington Post, Isaacson écrit qu'en septembre 2022, "l'armée ukrainienne tentait une attaque masquée contre la flotte navale russe basée à Sébastopol, en envoyant six petits drones sous-marins bourrés d'explosifs, en utilisant Starlink" afin de les guider vers leur cible.

Isaacson souligne que le magnat avait alors "parlé à l'ambassadeur de Russie aux États-Unis... qui lui avait explicitement dit qu'une attaque ukrainienne contre la Crimée entraînerait une réponse nucléaire". Selon Isaacson, Musk "a secrètement dit à ses ingénieurs de désactiver la couverture dans un rayon de 100 kilomètres de la côte de Crimée. Lorsque les drones ukrainiens se sont approchés de la flotte russe à Sébastopol, ils ont perdu la connectivité et se sont échoués sans danger".

Arrestation à Cuba de 17 personnes suspectées de recruter pour la Russie

Dix-sept personnes ont été arrêtées à Cuba en raison de leur lien présumé avec un réseau de trafic opérant depuis la Russie avec l'objectif de recruter des hommes pour faire la guerre en Ukraine, a annoncé le ministère de l'Intérieur jeudi.

Le gouvernement avait expliqué lundi que le ministère s'efforçait de "neutraliser et de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains qui opère à partir de la Russie pour incorporer des citoyens cubains qui y vivent, et même certains de Cuba, dans les forces militaires impliquées dans les opérations militaires en Ukraine".

Jeudi, le responsable de l'enquête, César Rodriguez, a indiqué que 17 personnes ont été arrêtées pour l'instant, sans donner leur nationalité. Il a cependant précisé que l'une d'entre elles est "l'organisatrice interne de ces activités". Deux autres ont été identifiées comme des recruteurs, a-t-il ajouté. De son côté, le parquet a déclaré que les autorités judiciaires envisagent des accusations de "trafic d'êtres humains, de mercenariat (et) d'actes hostiles depuis un état étranger", ce qui peut impliquer des incarcérations pour 30 ans, à perpétuité, ou même la peine de mort.

Le père de deux jeunes recrutés par cette cellule est apparu à la télévision d'État, racontant que l'un de ses fils avait réussi à partir de l'île en juillet, tandis que l'autre est entre les mains des autorités à Cuba.

Des médias américains ont eux fait état du cas de deux jeunes de 19 ans disant avoir été recrutés via Facebook et trompés par des recruteurs qui leur offraient de travailler comme maçon en Ukraine, avec l'armée russe. D'autres témoins affirment avoir été directement engagés par les forces armées de la Russie. Le gouvernement cubain a nié toute complicité avec Moscou.