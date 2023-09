Ukraine : une frappe russe sur un marché d'une ville de la région de Donetsk fait 17 morts

Au moins 17 civils ont été tués dans une frappe russe sur un marché dans l'est de l'Ukraine mercredi, le jour-même d'une visite à Kiev du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a annoncé une aide supplémentaire d'un milliard de dollars aux Ukrainiens auxquels les États-Unis fourniront, pour la première fois, des munitions à l'uranium appauvri. "Les progrès de la contre-offensive (de l'armée ukrainienne) en cours se sont accélérés ces dernières semaines et cette nouvelle aide contribuera à lui donner un nouvel élan", a déclaré Antony Blinken dont c'était la quatrième visite en Ukraine depuis le début, en février 2022, de l'invasion russe.

A Washington, le Pentagone révélait parallèlement que des munitions de 120 mm contenant de l'uranium appauvri efficaces contre les chars et les autres véhicules blindés allaient être livrées aux Ukrainiens. Celles-ci sont capables de percer les blindages mais sont controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et les populations.

"L'aide américaine n'est pas de la charité. Aujourd'hui, grâce à nos partenaires, l'Ukraine freine l'agression russe. Nous n'appellerons jamais au déploiement de troupes américaines en Ukraine", a quant à lui tenu à dire à Antony Blinken son homologue ukrainien Dmytro Kouleba. Le Kremlin a, de son côté, reproché aux États-Unis de "maintenir l'Ukraine en état de guerre".

"Crimes de guerre"

Le bombardement meurtrier d'un marché à Kostiantynivka, une ville de la région de Donetsk, a eu lieu quelques heures après l'arrivée d'Antony Blinken à Kiev. Des images de vidéo-surveillance montrent une ruelle commerçante calme lorsque soudain le sifflement d'un projectile se fait entendre, suivi d'une très forte explosion. Un rescapé a témoigné auprès de l'AFP de la violence de l'impact, survenu à un moment où les rues étaient très fréquentées. "Tout a été détruit" et "les filles qui vendaient sont toutes mortes", a-t-il dit.

Les secouristes ont fouillé les débris et transporté certains blessés pour les soigner devant des véhicules et des échoppes carbonisés. Le gouvernement ukrainien a fait état de 17 personnes tuées, dont un enfant, et 32 blessées. Kostiantynivka, qui comptait presque 70.000 habitants avant l'offensive russe déclenchée début 2022, se trouve à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, le théâtre d'une sanglante bataille avec les troupes russes depuis plus d'un an.

"Les terroristes russes ont délibérément visé le marché" alors qu'aucune cible militaire ne se trouvait à proximité, a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est une "attaque ignoble", a dénoncé une responsable des Nations unies, cela "souligne la nécessité de continuer à soutenir le peuple ukrainien dans la défense de son territoire", a réagi la Maison Blanche. "Les attaques intentionnelles contre des civils sont des crimes de guerre", a pour sa part commenté un porte-parole de l'Union européenne, tandis que, pour Berlin, c'est "une attaque contre le droit international et l'humanité".

Malgré les multiples bombardements de sites civils en Ukraine faisant de nombreuses victimes, Moscou affirme systématiquement viser et détruire des objectifs militaires. Tôt dans la matinée, un drone explosif russe avait déjà fait un mort dans la région d'Odessa (sud-ouest), où des infrastructures portuaires nécessaires aux exportations de blé sont régulièrement frappées.