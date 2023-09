Russie : livraison «dans les prochaines semaines» de céréales gratuites pour six pays africains

La Russie va livrer prochainement des céréales gratuites à six pays africains comme promis fin juillet, a confirmé lundi le président russe en recevant à Sotchi, dans le sud du pays, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. "Nous sommes sur le point de conclure des accords avec six États africains auxquels nous avons l'intention de fournir gratuitement" des céréales "dans les prochaines semaines", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

La Russie prête à "assurer la logistique gratuite"

Le président russe a affirmé que la Russie était aussi prête à "assurer la logistique gratuite pour livrer ces cargaisons". "Les négociations sont presque terminées. Les livraisons commenceront dans les prochaines semaines", a-t-il encore dit à la presse, sans préciser quels sont les pays concernés. Fin juillet, quelques jours après l'expiration de l'accord céréalier auquel Moscou avait claqué la porte, mécontente de voir les sanctions internationales perturber ses exportations d'engrais et de céréales, Vladimir Poutine avait annoncé faire un geste, sur fond d'inquiétude naissante de plusieurs pays africains.

Lors du sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, le président russe avait ainsi promis jeudi à six pays africains la livraison gratuite de céréales dans les prochains mois. Face à la presse lundi, Vladimir Poutine s'est par ailleurs de nouveau dit prêt à relancer l'accord céréalier à condition que ses demandes soient satisfaites. "Nous le ferons dès que tous les accords qu'il contient concernant la levée des restrictions à l'exportation des produits agricoles russes seront pleinement mis en œuvre", a-t-il affirmé aux côtés de Recep Erdogan, qui tente de faire revivre l'accord initial auquel il avait contribué.

La Turquie s'oppose aux "alternatives"

Dans le même temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit opposé aux "alternatives" à l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire dont Moscou s'est retiré en juillet, disant préparer des "propositions" pour ressusciter l'accord. "Les propositions alternatives portées à l'ordre du jour ne peuvent offrir un modèle durable et sûr basé sur la coopération entre les parties comme l'Initiative de la mer Noire", a déclaré le président turc à Sotchi à l'issue d'une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Le chef de l'Etat turc a précisé que la Turquie préparait "un nouvel ensemble de propositions en consultation avec l'ONU" afin de ressusciter l'accord, crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial.

Les Occidentaux accusés d'avoir "trompé" la Russie

La Russie affirme que l'exportation sur le marché international de ses propres produits agricoles et engrais est entravée par les sanctions occidentales. Lundi, Vladimir Poutine a de nouveau accusé les Occidentaux d'avoir "trompé" la Russie. "Encore une fois ils n'ont rien fait" sur les demandes de Moscou, a-t-il déploré. Négocié sous l'égide d'Ankara et de l'ONU à l'été 2022, l'accord céréalier visait à permettre les exportations céréalières via les ports ukrainiens sur la mer Noire.

Enfin, en marge de la rencontre Poutine-Erdogan, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a également échangé avec son homologue turc Yasar Guler sur "l'accord céréalier et le travail commun en Syrie", ont indiqué ses services à Moscou.