Guerre en Ukraine : au moins trois morts dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia

L'ESSENTIEL

Au moins trois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'une frappe nocturne sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué jeudi les autorités locales. Dans un communiqué, la police ukrainienne a indiqué qu'un missile russe, "selon des informations préliminaires venant d'une batterie de S-300", avait détruit plus de 10 appartements de cet immeuble "où des gens dormaient paisiblement". "Lors des opérations de recherche, six personnes blessées ont été sorties des décombres, ainsi que les corps de trois personnes", a précisé cette source.

L'Ukraine s'est félicitée mercredi d'avoir "vaincu la terreur hivernale", marquée par d'intenses bombardements russes qui ont plongé des millions de personnes dans le froid.

Les habitants évacués après une frappe nocturne à Zaporijjia

Des images, publiées par les services de secours ukrainiens, montrent des habitants être évacués au milieu des décombres, aidés par des pompiers. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un acte d'un "Etat terroriste qui veut faire de chacune de nos journées une journée de terreur". "Mais le mal ne l'emportera pas sur notre terre. Nous chasserons tous les occupants et ils répondront de tout", a-t-il ajouté, sur Telegram.

Cette frappe rappelle un bombardement russe mi-janvier contre un immeuble d'habitation de Dnipro, une grande ville du centre-est de l'Ukraine, qui avait fait 46 morts.

L'Ukraine a "vaincu la terreur hivernale"

L'Ukraine s'est félicitée mercredi d'avoir "vaincu la terreur hivernale", marquée par d'intenses bombardements russes qui ont plongé des millions de personnes dans le froid, la Russie annonçant de son côté une attaque "massive" de drones en Crimée annexée.

Les dix appareils ukrainiens envoyés sur cette péninsule ont tous été neutralisés, a affirmé l'armée russe. C'est la deuxième journée consécutive que Moscou fait état d'une attaque de drones. "L'hiver est terminé. Il a été très difficile, chaque Ukrainien l'a ressenti" a déclaré dans la soirée le président Volodymyr Zelensky. "Mais nous sommes parvenus à fournir à l'Ukraine de l'énergie et du chauffage".