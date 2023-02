Guerre en Ukraine : Macron juge impossible la livraison d'avions «dans les semaines qui viennent»

L'ESSENTIEL

Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient "en aucun cas" être livrés "dans les semaines qui viennent", assurant privilégier des armes "plus utiles" et "plus rapides". "Je n'exclus absolument rien", a assuré le président français devant la presse au sujet de livraisons d'avions de combat.

Mais "ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins", a-t-il estimé, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Tout au long de sa tournée européenne mercredi et jeudi, le président ukrainien a martelé que son pays avait besoin d'avions de chasse pour mettre fin à la guerre menée par la Russie.

Le président Macron a assuré que sa "discussion très approfondie et très précise" avec Volodymyr Zelensky mercredi à Paris avait mis en lumière que la priorité devait être "de tout faire pour aider (l'Ukraine) à résister dans les prochaines semaines", et de "mener les opérations utiles au printemps-été si on veut pouvoir ensuite mener les actions diplomatiques en parallèle".

Les principales informations : Emmanuel Macron a estimé qu'il sera impossible de livrer des avions "dans les semaines qui viennent"

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a dénoncé les menaces ukrainiennes de boycotter les JO-2024 de Paris

Volodymyr Zelensky a terminé sa tournée européenne

Le CIO dénonce les menaces de boycott avant la conférence sur la présence des athlètes russes

Le président du Comité international olympique a dénoncé les menaces ukrainiennes de boycotter les JO-2024 de Paris si des sportifs russes et bélarusses y participent, à la veille d'une conférence vendredi à ce sujet entre les ministres des Sports de plusieurs pays. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'exprimera à l'ouverture de cette conférence organisée par Londres, selon l'agence PA, a réclamé à plusieurs reprises l'exclusion des sportifs russes et bélarusses des prochains Jeux olympiques, appelant encore cette semaine à "protéger la charte olympique".

Dans un courrier daté du 31 janvier et révélé jeudi par le comité olympique ukrainien , le président du CIO Thomas Bach a dénoncé cette posture comme allant "à l'encontre des fondamentaux du mouvement olympique". Thomas Bach assure aussi que les "pressions" ukrainiennes sont perçues comme "extrêmement regrettables" par "la vaste majorité" des comités nationaux olympiques (CNO) et fédérations internationales. "Et comme l'histoire l'a montré, les précédents boycotts n'ont pas atteint leurs objectifs politiques et n'ont servi qu'à punir les sportifs" des pays concernés, poursuit l'Allemand, lui-même privé de la défense de son titre olympique du fleuret par équipes par le boycott de Berlin des JO-1980 à Moscou.

Le patron du CIO rappelle par ailleurs que tout boycott sportif "est une violation de la Charte olympique", sans toutefois évoquer explicitement des sanctions, alors que la Corée du Nord a été privée par le CIO des JO-2022 d'hiver de Pékin pour n'avoir pas envoyé d'équipe à ceux de Tokyo en 2021.

Volodymyr Zelensky boucle sa tournée européenne

Acclamé par les eurodéputés, applaudi par les dirigeants des Vingt-Sept réunis en sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a bouclé jeudi une visite européenne à Bruxelles au cours de laquelle il a réclamé des réponses concrètes à sa demande d'avions de combat. Les Européens ont pour l'instant refusé de s'engager sur les aéronefs demandés par l'Ukraine et aucune annonce tangible n'était sortie de Bruxelles en début de soirée.

Le chef de l'Etat ukrainien a toutefois évoqué "des signaux positifs". "Nous voulons obtenir ces avions dont nous avons besoin et il y a des accords qui (...) ne sont pas publics", a-t-il assuré au cours d'une conférence de presse, sans plus de précisions. "Je ne peux tout simplement pas rentrer à la maison sans résultats", a martelé le dirigeant ukrainien, qui a eu une série d'entretiens avec les Etats membres répartis par groupes.

Après plus de huit heures passées au sein des institutions européennes, il a quitté le sommet en début de soirée pour le palais royal, où il a été reçu par le roi des Belges, Philippe. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que les Vingt-Sept étaient "convaincus de l'urgence" d'agir face aux avancées de l'armée russe, un an après le début de l'invasion de l'Ukraine, mais n'a pas parlé d'avions.