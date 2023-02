Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky invité à Bruxelles pour un sommet européen

L'ESSENTIEL

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité à participer à "un futur sommet" des Vingt-Sept, a annoncé lundi un porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel, sans autres détails, alors que plusieurs sources font état de sa possible venue à Bruxelles jeudi.

Charles Michel "a invité (Volodymyr) Zelensky à participer en personne à un futur sommet (de l'UE). Pour des raisons de sécurité, aucune information supplémentaire ne sera divulguée", a indiqué sur Twitter un porte-parole du dirigeant européen, Barend Leyts.

Or, plusieurs sources européennes ont fait état auprès de l'AFP d'une possible visite de Volodymyr Zelensky à Bruxelles jeudi, à l'occasion d'une réunion des chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept.

Si elle était confirmée, il s'agirait de la première visite du président ukrainien dans la capitale de l'UE depuis le début de l'offensive militaire russe contre son pays le 24 février 2022. Volodymyr Zelensky pourrait intervenir en personne devant les eurodéputés: une source au Parlement européen a fait part de "la probabilité que se tienne une session plénière extraordinaire jeudi 9 février en présence de Volodymyr Zelensky".

Deux autres sources parlementaires ont confirmé cette information, sous couvert de l'anonymat.

Un sommet extraordinaire des dirigeants européens

Le dirigeant ukrainien bénéficie d'une "invitation permanente" à Bruxelles, s'était contenté d'indiquer plus tôt lundi le porte-parole de Charles Michel. La présidence ukrainienne n'a pas non plus confirmé cette visite qui soulève des questions de sécurité.

Volodymyr Zelensky s'était rendu à Washington le 22 décembre dernier pour son premier voyage international depuis le début de la guerre. Il avait rencontré le président américain Joe Biden et s'était exprimé devant le Congrès.

Un sommet extraordinaire des dirigeants européens est prévu jeudi et vendredi à Bruxelles pour discuter, notamment, de l'évolution de la guerre en Ukraine et de la solidarité de l'UE envers Kiev. Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et d'autres hauts représentants européens s'étaient réunis vendredi à Kiev avec Volodymyr Zelensky, pour afficher leur soutien au processus d'adhésion de l'Ukraine.

Le pays est officiellement candidat à l'adhésion depuis juin 2022, un processus ardu nécessitant de nombreuses réformes qui pourrait prendre des années mais que Kiev espère accélérer. L'Ukraine reçoit par ailleurs un soutien financier de l'UE qui s'est déjà engagée à hauteur de 50 milliards d'euros, en incluant l'aide humanitaire et militaire.

La Russie revendique le "succès" de son offensive

De son côté, la Russie a revendiqué mardi le "succès" de sa récente offensive dans l'est de l'Ukraine, à l'heure où Kiev s'attend à une attaque russe d'ampleur et réclame que l'Occident décuple et accélère son aide militaire.

"Actuellement, les combats évoluent avec succès dans les zones" de Bakhmout et Vougledar, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, mettant en outre en garde l'Occident contre un accroissement de son aide à l'Ukraine, qui pourrait "conduire à un niveau imprévisible d’escalade" du conflit.