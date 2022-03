Guerre en Ukraine : à Kiev, les habitants laissent derrière eux leur ancienne vie

REPORTAGE

Au douzième jour de l'invasion russe en Ukraine, l'armée russe bombarde la deuxième ville du pays Kharkiv et resserre son étau sur la capitale Kiev, alors qu'une troisième séance de négociation russo-ukrainienne est prévue dans la journée. L'armée russe a également annoncé l'ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats. Notre envoyé spécial sur place, Nicolas Tonev, fait le point sur la situation à Kiev.

En réalité, il est encore possible aujourd'hui de quitter Kiev sans couloir humanitaire. Si l'on veut fuir la capitale, il faut se diriger vers le sud. C'est la seule route encore possible. Le voyage est très long du fait des checkpoints, et des bombardements ont lieu de temps en temps. Des cessez-le-feu sont donc le principal avantage pour accompagner ces couloirs humanitaires : les gens pourront sortir de la ville sans la peur d'entendre des roulements de bombes qui tombent. Selon notre envoyé spécial, à Kiev la guerre côtoie aussi des moments et des zones de calme. Le centre-ville, par exemple, est comme une bulle de protection, avec les bruits au loin de l'artillerie.

"Il faut être rationnel"

Cependant les habitants de la capitale n'ont pas attendu les couloirs humanitaires promis par les Russes pour quitter la ville. C'est notamment le cas de Yulia, rencontrée par notre envoyé spécial. Son chat s'affole sur le parking. Il a compris que sept étages plus haut, sa maîtresse prépare le départ, épuisée par dix jours d'angoisse. "Il y a le scotch collé en croix sur les fenêtres pour les éclats de verre. Les objets lourds ont été retirés pour ne pas devenir des projectiles. Et moi, je dors entre le mur porteur et un canapé pour me protéger avec en plus, deux gros coussins autour de la tête", explique-t-elle.

Il était donc temps de partir avec son chat. "Là ce sont ses affaires, et puis les miennes. J'aurais bien voulu prendre une robe, au moins une. Mais non, il faut être rationnel", regrette la jeune femme. Sans un regard derrière elle, Yulia referme sa vie kiévienne. "Pour l'instant, c'est fini", souffle-t-elle. La jeune femme part pour Lviv. Elle y rejoindra les volontaires dès son arrivée pour soutenir l'effort de guerre.