Ukraine : un garçon de 11 ans arrive seul jusqu'en Slovaquie avec un simple sac en plastique

Alors que des milliers d’Ukrainiens fuient la guerre depuis le début du conflit, samedi les bénévoles de Slovaquie ont vu arriver un petit garçon seul âgé de seulement 11 ans. Un déplacé de Zaporojie, où la centrale nucléaire a pris feu, il y a quelques jours. Avec son bonnet bleu vissé sur sa tête, cet Ukrainien de 11 ans s’est présenté à la frontière slovaque avec pour seul bagage un sac en plastique contenant son passeport et un numéro de téléphone écrit sur sa main.

"Un vrai héros"

Les bénévoles locaux l’ont tout de suite pris en charge et lui ont donné à boire et à manger. Sur les réseaux sociaux ils ont salué "le courage et la détermination digne d’un vrai héros" de ce petit garçon. La police slovaque raconte qu’il est venu tout seul, en train, depuis la ville de Zaporojie dans le sud de l’Ukraine. Sa mère ayant dû rester dans le pays afin de s’occuper de sa propre mère, handicapée.

Elle été contactée dès l’arrivée de son fils en Slovaquie et a plus tard posté un message vidéo sur les réseaux sociaux, pour remercier les bénévoles slovaques. "Je suis très reconnaissante qu'on ait sauvé la vie de mon enfant. Dans votre petit pays, il y a des gens au grand cœur", a-t-elle assuré. L’enfant a été récupéré par ses proches en Slovaquie, qui l’ont emmené à Bratislava.