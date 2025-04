Guerre commerciale : la Chine s'est «rétractée» sur un «énorme» accord avec Boeing, affirme Trump

La Chine s'est "rétractée" sur un "énorme" contrat avec le constructeur aéronautique américain Boeing, affirme le président américain Donald Trump, en marge de la guerre commerciale que se livrent les deux pays. Selon Bloomberg, la Chine avait ordonné à ses compagnies aériennes de suspendre toute réception d'avions fabriqués par Boeing.

Le président américain, Donald Trump, a affirmé mardi sur son réseau Truth Social que la Chine s'était "rétractée" sur un "énorme" contrat avec le constructeur aéronautique américain Boeing, en refusant la livraison d'avions commandés. L'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier non identifiées, avait écrit dans la matinée que la Chine avait ordonné à ses compagnies aériennes de suspendre toute réception d'avions fabriqués par Boeing, sur fond d'intensification de la guerre commerciale avec les Etats-Unis.

"Fait intéressant, (les autorités chinoises) viennent juste de se rétracter sur un énorme accord avec Boeing, disant qu'elles 'ne vont pas prendre possession' d'avions couverts par des engagements fermes", a posté le président. Vers 15h20, l'action Boeing perdait 1,32% à la Bourse de New York.

Surenchère de droits de douane

Donald Trump a imposé des droits de douane allant jusqu'à 145% sur une grande quantité de produits chinois. En réaction, le géant asiatique a imposé des surtaxes douanières de rétorsion de 125% sur les marchandises américaines importées. Selon Bloomberg, la Chine a également demandé aux compagnies aériennes du pays "de stopper tout achat d'équipements et de pièces détachées pour avions auprès d'entreprises américaines".

Les surtaxes chinoises font plus que doubler le coût des avions et des pièces détachées fabriqués aux Etats-Unis et arrivant sur le sol chinois. Dans les faits, elles auraient donc imposé un surcoût difficilement supportable pour les compagnies aériennes chinoises.

Sollicité par l'AFP, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat. Boeing n'a pas souhaité commenter. D'après son site internet, son carnet de commandes contenait à fin mars 130 avions destinés à des clients chinois (compagnies aériennes et sociétés de leasing). Mais certains clients préférant ne pas être identifiés, ce pourrait être davantage.