Guerre au Proche-Orient : Israël se rapproche de ses objectifs et devrait composer sans les États-Unis

Israël est "très proche" de ses objectifs de guerre contre l'Iran grâce aux frappes américaines sur des installations nucléaires a affirmé dimanche soir le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Des opérations qui devraient probablement se poursuivre sans l'aide des États-Unis.

Au lendemain des frappes américaines sur les centrales nucléaires iraniennes, Israël est partagé entre la satisfaction et l'incertitude, deux questions cruciales pour la suite de la confrontation avec le régime des mollahs, reste sans réponse à l'heure qu'il est. La première concerne l'étendue des dégâts causés par les bons américains. Ils sont sans doute considérables, mais l'on ne sait pas encore si un coup sévère a véritablement été porté au programme nucléaire iranien, le faisant reculer de plusieurs années, au moins.

Pourtant, Israël est "très proche" de ses objectifs de guerre contre l'Iran grâce aux frappes américaines sur des installations nucléaires a affirmé dimanche soir le Premier ministre Benjamin Netanyahu, tout en laissant planer le doute sur la suite des opérations militaires.

Dans cette guerre, "nous avons déja obtenu beaucoup et grâce au président (américain Donald) Trump, nous nous sommes rapprochés de nos objectifs", a dit Benjamin Netanyahu à propos des hostilités avec la République islamique d'Iran déclenchées par Israël le 13 juin avec le but affiché de détruire les programmes nucléaire et balistique de Téhéran.

"Ce n'est pas le lieu pour dévoiler nos plans"

"Nous nous rapprochons pas à pas de la réalisation de nos objectifs, nous en sommes très, très proches", a-t-il ajouté, tout en se montrant avare de détails sur la suite de l'offensive. "Ce n'est pas le lieu pour dévoiler nos plans", a-t-il dit, répétant son leitmotiv selon lequel "à la guerre, [il faut] moins de mots et plus d'action".

Répondant à un journaliste qui lui demandait si le programme nucléaire iranien avait été totalement détruit par les frappes américaines, ou si Israël ou les Etats-Unis devraient encore attaquer le centre d'enrichissement d'uranium souterrain de Fordo (à 160 km au sud de Téhéran), Benjamin Netanyahu a éludé : "Nous ferons ce que nous devons faire pour atteindre nos objectifs".

En effet, les opérations devraient probablement se poursuivre sans l'aide des États-Unis, puisque plusieurs responsables américains ont fait savoir à leurs interlocuteurs israéliens qu'une nouvelle implication militaire de Washington n'était pas envisageable. Dans ces conditions, la guerre Israël-Iran risque de s'inscrire dans la durée. C'est la seconde question que se posent les Israéliens, celle du risque d'une véritable guerre d'usure. Le régime des mollahs dispose toujours d'une quantité importante de missiles de longue portée, suffisamment pour harceler la population israélienne pendant de longs mois.