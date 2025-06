Avec les frappes américaines en Iran, l'image de Netanyahu en sort grandie

En convainquant Donald Trump de bombarder les installations nucléaires iraniennes, non seulement le Premier ministre israélien a marqué un point décisif dans la confrontation entre son pays et le régime des Mollahs, mais il a probablement considérablement redoré son blason auprès de l'opinion publique israélienne.

Des frappes qui détruisent des sites sensibles, mais qui redorent aussi l'image. Dimanche, les États-Unis ont largué des missiles Tomahawk et des bombes de type GBU57 sur les sites de Fordo, Natanz et Ispahan. Une attaque "très réussie" selon les mots de Donald Trump, qui a également un autre effet : celui de redorer l'image de Benjamin Netanyahu.

Un large consensus

L'offensive contre le programme nucléaire et l'arsenal balistique de Téhéran bénéficiait déjà d'un large consensus dans la société et dans la classe politique, en dépit du lourd tribut en vie humaine et de la menace constante des missiles iraniens. L'implication américaine est d'autant plus appréciée qu'elle pourrait entraîner, dans des délais relativement brefs, la fin de la guerre. Et ce, même si les Israéliens restent prudents et redoutent une intensification des ripostes, voire une guerre d'usure.

Des répercussions sur la guerre contre le Hamas ?

Ils sont d'ailleurs nombreux à s'interroger sur les répercussions du conflit sur la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Ce samedi, on apprenait que les corps de trois otages assassinés le 7 octobre 2023 avaient été rapatriés par l'armée israélienne. Le Hamas détient encore 50 captifs, dont 20 au moins seraient en vie. Sur ce dossier, l'opinion publique continue de juger sévèrement l'action du gouvernement. Majoritairement, elle est en faveur de la fin des opérations menées contre le Hamas, si toutefois elle permet la libération de tous les otages.