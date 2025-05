Gaza : Washington soutient que le Hamas n'a pas accepté la nouvelle offre de cessez-le-feu

Médiateur important du conflit israélo-palestinien, les Etats-Unis ont indiqué lundi que le Hamas n'avait pas accepté la dernière offre de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient a dénoncé une attitude "inacceptable".

Le mouvement islamiste palestinien Hamas n'a pas accepté la dernière offre de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ont affirmé lundi les services de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff.

70 jours de trêve en échange de la libération d'otages

"Ce que j'ai vu du Hamas est décevant et complètement inacceptable", a déclaré ce dernier à un site d'information peu après des déclarations du Hamas. "Le Hamas a accepté la nouvelle proposition de l'émissaire américain Steve Witkoff, reçue via les médiateurs", avait affirmé à l'AFP une source au sein du mouvement islamiste. Le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis jouent le rôle de médiateurs dans ce conflit.

La proposition prévoyait, selon cette source, "une trêve de 70 jours en échange de la libération de dix otages en deux temps. Durant la trêve, des négociations commenceront sur un cessez-le-feu permanent avec des garanties américaines".

Selon une autre source palestinienne proche des négociateurs, "10 otages israéliens vivants retenus par le Hamas seront libérés en échange d'une trêve de 70 jours, d'un retrait partiel (israélien) de Gaza (et) de la libération d'un grand nombre de prisonniers palestiniens". Les médiateurs ont présenté cette proposition ces derniers jours, a précisé cette source.

De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis lundi de ramener tous les otages, "les vivants et les morts", sans toutefois mentionner la proposition de trêve à Gaza évoquée plus tôt en journée par une source du Hamas. Un cessez-le-feu entre le 19 janvier et le 17 mars a permis de sortir de Gaza 33 otages israéliens -dont 8 morts- en échange de la libération de quelque 1.800 prisonniers palestiniens.