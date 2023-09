G20 : le programme d'Emmanuel Macron pour le sommet à New Dehli

Un G20 très important pour Emmanuel Macron. Invitée du défilé du 14-Juillet, l'Inde avait donné son accord de principe pour l'achat de 26 avions de chasse Rafale ainsi que pour trois sous-marins français Scorpène. C'est à son tour d'accueillir la France avec les autres nations du G20, sans la Chine et la Russie, absentes du sommet. Emmanuel Macron veut faire de l'hôte indien son partenaire privilégié dans la région. Il arrivera à New Delhi samedi et en attendant, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie qui représente la France.

Un "honneur particulier"

L'Inde, puissance mondiale devenue une nouvelle terre d'investissement pour les entreprises françaises dans les domaines de l'aéronautique, de l'énergie, des infrastructures. Ici à New Delhi, c'est un chantier permanent, même si une grande partie de la ville est bouclée depuis aujourd'hui pour accueillir ce sommet du G20. Dès samedi, Emmanuel Macron aura plusieurs entretiens bilatéraux avec le président du Brésil, d'Indonésie et d'Afrique du Sud.

Le président français aura aussi un tête-à-tête avec Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie Saoudite, et puis surtout un déjeuner prévu avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, dimanche. Un "honneur particulier", confirme son entourage, en écho à l'invitation du Premier ministre indien au dernier défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron se rendra ensuite au Bangladesh pour une visite éclair. Là encore pour marquer le rapprochement de la France avec ces pays d'Asie du Sud dans le cadre d'une stratégie Indo-Pacifique de plus en plus affirmée.