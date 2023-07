Pourquoi l'Inde est-elle une nation incontournable sur la scène internationale ?

Arrivé jeudi à Paris, le Premier ministre indien Narendra Modi assistera ce vendredi matin au défilé du 14 juillet en tant qu'invité d'honneur. Une visite d'État de deux jours d'ores et déjà fructueuse pour l'industrie de défense française puisque l'Inde a confirmé la commande de 26 Rafale marine et de trois sous-marins Scorpène. La réception du Premier ministre indien répond aussi à une logique diplomatique : l'Inde est considérée comme un partenaire privilégié.

Paris et New Delhi coopèrent sur plusieurs domaines

Cette visite d'État est le cinquième passage de Narendra Modi en France, le quatrième sous Emmanuel Macron. Les deux pays coopèrent en matière militaire mais aussi dans le domaine spatial, énergétique ou encore universitaire. Une relation solide qui remonte à 1998. À l'époque, Paris avait refusé de s'aligner sur Washington pour sanctionner New Delhi, auteur de son premier essai nucléaire.

Une voix écoutée

L'Inde est aussi et surtout une nation incontournable sur la scène internationale : cinquième puissance mondiale, première puissance démographique et troisième émettrice de gaz à effet de serre. Sa voix est écoutée et sa position dans la zone Indo-Pacifique est appréciée par Paris. En effet, l'Inde incarne un partenaire stable, capable de contenir l'expansionnisme chinois mais aussi l'influence américaine dans une région où la France possède des intérêts stratégiques.

Une puissance d'équilibre, en somme, qui s'illustre aussi en Ukraine. New Delhi n'a pas officiellement condamné l'invasion russe et refuse les sanctions envers Moscou, tout en appelant à la fin de la guerre. Paris accueille donc un acteur majeur du nouvel ordre mondial. Le pays ambitionne de devenir une superpuissance pour les 100 ans de son indépendance en 2047.