Comment l'Inde est en train de s'affirmer comme une grande puissance spatiale

La Lune, le Soleil, Mars et bientôt Vénus. Le 24 août dernier, dans le cadre de sa mission Chandrayaan-3, l'Inde est parvenue à poser un engin spatial sans équipage près du pôle sud de la Lune. Prénommé Pragyan, ce rover réalise des mesures sur notre satellite naturel, notamment pour en savoir plus sur la composition de la surface de ce dernier dans une zone inexplorée.

Le 2 septembre dernier, l'Inde a également entamé son programme spatial vers le système solaire, avec le lancement de la sonde Aditya-L1, qui a pour objectif d'explorer les couches extérieures du Soleil. Deux missions d'envergure qui montrent que l'Inde est en train de se positionner comme une grande puissance spatiale, au moment où de nombreux pays relancent leur course à l'espace.

Une nation spatiale méconnue

Moins connu que d'autres nations spatiales, l'intérêt pour l'espace de l'Inde a pourtant débuté au cours des années 1960. "On a tendance à l'oublier, mais les programmes spatiaux français et indien ont débuté à peu près en même temps", explique Mathieu Weiss, représentant en Inde de l'agence spatiale française CNES, à FranceInfo. Si le programme spatial indien a d'abord servi à placer des satellites dans l'espace pour faciliter le quotidien de la population, l'Inde s'est lancée dans l'exploration spatiale il y a une vingtaine d'années.

La première tentative de mise en place d'une sonde en orbite autour de la Lune date de 2008 et depuis, l'Inde a considérablement augmenté le budget destiné à son programme spatial. Pourtant, celui-ci reste très modeste comparé à d'autres grandes puissances. Alors que l'ISRO (l'organisation indienne pour la recherche spatiale) possède un budget de 1,6 milliard de dollars pour 2023, celui de la Nasa culmine à 25 milliards de dollars et celui de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) s'élève à 7,08 milliards d'euros.

L'Inde, prochaine puissance à envoyer des hommes dans l'espace ?

Un budget moindre qui n'empêche pas l'Inde de s'imposer dans la course à l'exploration spatiale. En 2014, elle a été la première nation asiatique à placer un engin en orbite autour de Mars. Et ses prochains objectifs sont d'autant plus ambitieux : l'Inde a notamment prévu d'envoyer d'ici à deux ans, conjointement avec le Japon, une sonde sur la Lune, et souhaite aussi partir à la découverte de Venus d'ici à 2025.

Mais le pays espère surtout parvenir à envoyer des astronautes indiens dans l'espace. Cette mission de vol habité pourrait être lancée dès l'année prochaine. Si elle y parvenait, l'Inde entrerait alors dans un club très fermé : pour l'instant, seuls l'URSS, la Russie, les États-Unis et la Chine ont été capables d'envoyer des hommes dans l'espace.