Invité du 14-Juillet, Narendra Modi, un partenaire incontournable et controversé

L'Inde est l'invitée d'honneur de ce 14 juillet. Dans la tribune officielle, le Premier ministre indien Narendra Modi sera au côté d'Emmanuel Macron tandis que 240 soldats indiens ouvriront le défilé des troupes au sol ce vendredi matin sur les Champs-Élysées. Mais la visite d'État de deux jours du Premier ministre indien fait tousser les défenseurs des droits de l'Homme. Si le régime indien est fréquemment accusé de dérive autoritaire, cela n'affecte en rien la popularité d'un dirigeant qui a amené l'Inde à la table des grands combats.

Narendra Modi flatte les hindous...

Après bientôt dix ans de règne, la popularité de Narendra Modi reste très élevée dans le pays. Pour beaucoup, il est ce vendeur de thé qui a gravi les échelons jusqu'à devenir dirigeant de l'État du Gujarat, puis de toute l'Inde en 2014. Il est aussi l'homme qui a rompu avec le Parti du Congrès, le parti de Gandhi, qui avait gouverné presque sans interruption depuis l'indépendance de l'Inde en 1947.

Narendra Modi gouverne en flattant les hindous car l'hindouisme est la religion de 80% des Indiens. Il a lancé la Journée mondiale du yoga, construit un temple géant dédié au dieu RAM, rénové la ville sainte de Varanasi. Tout cela a insufflé de la fierté à des centaines de millions d'Indiens.

... mais ses détracteurs lui reprochent de mettre à l'écart les musulmans

Ses détracteurs lui reprochent à l'inverse un nationalisme qui écarte une partie de la population et de l'histoire de l'Inde, notamment les musulmans. Une chose est sûre, Narendra Modi a su se projeter sur la scène internationale. D'autant plus que cette année, l'Inde, qui préside le G20, est devenue la première population mondiale. L'Inde est une puissance incontournable en Asie et représente un immense marché. L'invitation de Narendra Modi au défilé du 14-Juillet à Paris en témoigne.