Fusillade au Texas : ce que l'on sait du profil de l'assaillant

Le Texas encore sous le choc. Mardi soir, un adolescent a tué 19 enfants de moins de 10 ans et deux enseignantes dans une école primaire de la ville d'Uvalde. Salvador Ramos, 18 ans, a fait irruption dans une école primaire, armé d'un fusil d'assaut, tuant 21 personnes, avant d'être lui-même abattu par les forces de l'ordre.

Le lycéen américain Salvador Ramos a tué 21 personnes mardi dans une école du Texas.

Crédits : AFP

La grand-mère de l'assaillant aussi victime touchée par balle

À la suite de cette nouvelle tuerie, plusieurs questions se posent sur les motivations et le profil de l'assaillant. Les enquêteurs parlent d'un tueur diabolique qui s'est barricadé dans une seule salle de classe, là où toutes les victimes ont été abattues. Avant de passer à l'acte, Salvador Ramos avait acheté légalement deux fusils d'assaut et des centaines de balles les 17 et 20 mai derniers, soit juste après son 18e anniversaire.

Le jeune tueur était fasciné par les armes. Il avait posté récemment des photos comme un avertissement sur les réseaux sociaux. Salvador Ramos vivait avec ses grands-parents. Une dispute avec sa grand-mère a éclaté quelques minutes avant le drame. Conséquence : il lui a tiré dessus avant de prendre sa voiture et d'attaquer l'école.

Une grande émotion aux États-Unis

L'âge des victimes a ému de nombreux Américains. Des sportifs et des stars de Hollywood demandent du changement. L'acteur texan Matthew McConaughey, originaire de la ville d'Uvalde, a publié un texte sur les réseaux sociaux, estimant que la classe politique américaine devait faire plus pour prévenir ces tueries.

Quant au sénateur du Connecticut, Chriss Murphy, il était très en colère devant ses collègues à Washington. "Ça n'arrive que dans ce pays. Nulle part ailleurs, les petits enfants vont à l'école en se disant qu'ils peuvent se faire tirer dessus. Nulle part ailleurs, sauf ici aux États-Unis, et c'est notre choix de laisser faire", a-t-il déclaré. Le président américain Joe Biden devrait se rendre au Texas dans les prochains jours.

Une tuerie annoncée sur Facebook

Ce mercredi soir, le gouverneur du Texas a annoncé que Salvador Ramos avait sur Facebook qu'il allait perpétrer cette attaque et tirer sur sa grand-mère. "Le troisième message, sans doute moins de 15 minutes avant d'arriver à l'école, disait : 'Je vais ouvrir le feu dans une école primaire'", a précisé Greg Abbott dans une conférence de presse. Le lycéen, tué par les forces de l'ordre, a utilisé un fusil d'assaut, une arme extrêmement létale, a ajouté le gouverneur.