Texas : 15 personnes tuées dont 14 enfants dans la fusillade dans une école primaire

Quinze personnes ont été tuées, dont 14 enfants et un enseignant dans une fusillade qui a endeuillé mardi une école du Texas, a annoncé le gouverneur de l'État Le tireur "a tué, d'une façon atroce et insensée, 14 élèves et il a tué un enseignant", a déclaré Greg Abbott, en précisant que le suspect, âgé de 18 ans, était également décédé dans ce drame qui a frappé l'école primaire Robb de la ville d'Uvalde, située à environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio.

La Maison Blanche a communiqué que Joe Biden s'exprimerait mardi soir.

JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Ypic.twitter.com/4JSRU5FQlR