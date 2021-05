Face au non respect du contrat, la Commission européenne traîne AstraZeneca en justice

Des doses qui ne sont jamais arrivées. C'est ce que reproche la Commission européenne au laboratoire anglo-suédois, AstraZeneca. Lors de sa commande, Bruxelles espérait recevoir environ 300 millions de doses du vaccin au premier semestre 2021. Dans les faits, seulement 100 millions de doses ont été livrées aux 27 Etats membres.

Ce manque important de 200 millions de doses aurait dû permettre de vacciner environ 100 millions d'adultes supplémentaires en Europe. Face à cet échec, le ton s'est durci du coté de l'UE. La Commission a déclenché la procédure en référé devant un tribunal de Bruxelles, contre le laboratoire afin d'accélérer les livraisons.

"Meilleurs efforts"

De son côté, le laboratoire pharmaceutique souhaite plaider la bonne foi et soutenir l'argument du "j'ai essayé mais je n'ai pas pu". Le contrat stipule en effet que l'Anglo-suédois devait faire ses "meilleurs efforts" pour tenir la demande dans l'Union européenne. Un terme issu du contrat belge qu'AstraZeneca a signé avec l'UE et qui sera au cœur des discussions. D'autant que les 27 continuent de penser que le laboratoire n'a pas fait tout ce qui était possible pour les livrer, afin de privilégier le Royaume-Uni.

L'audience qui ce tiendra ce mercredi devrait éclaircir ce point. Le tribunal devrait passer la journée sur le dossier avant de rendre un jugement dans les jours qui suivent. Du coté de l'UE, "on n’a pas renouvelé la commande au-delà du mois de juin" pour Astrazeneca, a annoncé début mai le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.