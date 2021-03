Explosion près d'un centre de dépistage Covid-19 aux Pays-Bas

Un explosif s'est enclenché près d'un centre de dépistage Covid-19 de Bovenkarpsel en Hollande-Septentrionale, a déclaré la police néerlandaise, ajoutant qu'aucun blessé n'a été signalé.

Une enquête en cours

"Près du centre de dépistage du service local de santé publique à Bovenkarspel, un explosif s'est enclenché à 06H55. Des fenêtres ont été détruites, pas de blessés. La police enquête. Le périmètre a été bouclé", a affirmé la police dans un communiqué. Les services de déminage ont été déployés sur place afin de déterminer si du matériel explosif s'y trouve toujours, selon la télévision publique NOS.

"Pour l'instant, nous n'excluons aucune piste et ne pouvons encore rien dire sur les motivations, une enquête est en cours", a déclaré à l'AFP Menno Hartenberg, porte-parole de la police de Hollande-Septentrionale. L'engin, "un objet en métal qui se situe entre un tube et une canette", "a été placé là et a explosé près de la facade du centre de dépistage", a-t-il ajouté.

Un incendie dans un autre centre en janvier

L'incident s'est produit dans une région proche de celle où un centre de dépistage avait été incendié en janvier dernier, dans le village d'Urk dans la province du Flevoland, lors de l'entrée en vigueur d'un couvre-feu pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Il existe une longue tradition antivaccination parmi les protestants conservateurs de la dite "Ceinture de la Bible" dans le centre des Pays-Bas - qui comprend la région de village de pêcheurs d'Urk où les premières émeutes avaient éclaté fin janvier.

Les émeutes, qui avaient secoué le pays pendant plusieurs jours, étaient les plus importantes depuis plusieurs décennies. Des affrontements avaient alors opposé la police anti-émeute à des groupes de protestataires à Amsterdam et dans plusieurs autres villes dont Rotterdam qui avaient été la scène de pillages. Des dizaines de personnes avaient été arrêtées.